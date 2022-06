Boginja je prišla v nedeljo

Z leve Simona Rožman Strnad, Danica Pirečnik, Niko Ogorevc, Andraž Zaplotnik, Elizabeta Križanić, Franc Vegelj, Jure Juratovec, Ignac Slakonja in predsednica MePZ Viva Ana Špiler

Viva in Vesna, boginja pomladi, avtorja Krištofa Strnada (desno z bobnom)

Prvič se je javno predstavil Mešani pevski zbor KUD oton Župančič Artiče.

Boštanj, Brestanica, Brežice - Ob koncu tedna so območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Krško, Sevnica in Brežice organizirale 47. revijo odraslih pevskih zasedb Posavja. V petek so tako nastopili zbori na prvem koncertu na gradu Rajhenburg v Brestanici, v soboto so zbori peli v župnijski cerkvi v Boštanju, v nedeljo je bil tretji koncert na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice.

Na vsakem od treh koncertov Pesmi Posavja so podelili po en prehodni pokal za najzanimivejšo zasedbo po izboru poslušalcev. Tako je na prvem koncertu, v petek, na gradu Rajhenburg v Brestanici prehodni pokal prejel Moški pevski zbor Kapele, na sobotnem drugem koncertu v župnijski cerkvi v Boštanju so tako nagradili Vokalno skupino Veritas Boštanj, prejemnik pokala na tretjem koncertu v nedeljo na grajskem dvorišču Posavskega muzeja Brežice je Mešani pevski zbor KUD Oton Župančič Artiče.

V Brežicah so nastopili Moški pevski zbor Bizeljsko z zborovodjem Nikom Ogorevcem, že omenjeni Mešani pevski zbor KUD Oton Župančič Artiče z zborovodkinjo Simono Rožman Strnad ter korepetitorjema Stanko Turšič Pungerčar in Dejanom Jerončičem, Mešani pevski zbor KUD Brežice z zborovodkinjo Elizabeto Križanić, Moški pevski zbor Sromlje, ki ga vodi Franc Vegelj, Mešani pevski zbor KUD Anton Kreč Čatež ob Savi z zborovodjem Juretom Juratovcem, Moški pevski zbor Slavček Velika Dolina, ki ga vodi Ignac Slakonja in Mešani pevski zbor Viva Brežice z zborovodkinjo Simono Rožman Strnad in ob klavirski spremljavi Dejana Jerončiča.

Pri podelitvi priznanj za sodelovanje so podelili zborovodjem tudi notno zbirko Tu sem doma, avtorja Dragutina Križanića, ki je izšla lani pri brežiški območni izpostavi javnega sklada za kulturne dejavnosti. Koordinatorka izpostave Simona Rožman Strnad se je na nedeljskem koncertu Križaniću še enkrat zahvalila za njegov dragoceni prispevek.

Na brežiškem koncertu, ki ga je strokovno spremljala Danica Pirečnik, je prvič javno zapel prenovljeni Mešani pevski zbor KUD Oton Župančič Artiče, ki so mu poslušalci z glasovanjem namenili, kot rečeno, prehodni pokal. Po nastopu so zato na odru posebej čestitali predsedniku zbora Andražu Zaplotniku.

Mešani pevski zbor Viva se je predstavil tudi s skladbo Vesna, boginja pomladi, avtorja Krištofa Strnada. Za nastop s to skladbo je zbor Viva na nedavnem 27. državnem tekmovanju odraslih pevskih zasedb Naša pesem v Mariboru prejel nagrado za najboljšo izvedbo izvirne slovenske novitete, napisane od septembra 2021. Vesna, boginja pomladi v izvedbi Vive, se iz zbora seli z odra med poslušalce skozi neobičajno valovanje glasov pevk in pevcev ter udarjanje bobna in tako s svojo mističnostjo prevzame, ali, kot je rekla tudi napovedovalka na nedeljskem koncertu v Brežicah Romana Žnideršič, uroči poslušalce. Aplavz so obiskovalci namenili zboru za izvedbo in tudi njegovi predsednici Ani Špiler, ki je prišla na oder.

