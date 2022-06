Marjan Hribar odhaja z Brda. Jeseni bo znova kandidiral za šmarješkega župana

Marjan Hribar zapušča mesto direktorja JGZ Brdo, kot pravi, po svoji volji in ne gre za kako politično menjavo nove Golobove vlade.

Spremembe je v prvi vrsti vesela Hribarjeva žena Simona, saj bo mož sedaj gotovo več doma.

Šmarješke Toplice - Župan Občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar predčasno zaključuje vodenje Javnega gospodarskega zavoda (JGZ) Brdo. Včeraj naj bi oddal odstopno izjavo, tako je povedal za Dolenjski list.

V luči trenutnih številnih kadrovskih menjav na vodilnih mestih v javnih zavodih, podjetjih itd. nove vlade Roberta Goloba Hribar pravi, da ta njegova odločitev nima povezave z menjavo vlade. Razlog je preobremenjenost z obema pomembnima funkcijama: direktorjevanjem JGZ Brdo in županovanjem.

»Čeprav je zdaj dosti špekulacij o političnih ali nepolitičnih menjavah, želim povedati, da me z Brda nihče ne podi in name ni nihče pritiskal, tako da ne želim, da kdo s prstom kaže na novo vlado. Dobil sem celo signale, da bi novi premier želel, da ostanem. O odhodu sem razmišljal že po uspešnem predsedovanju Slovenije EU, a imel sem bojazen, ali bo turizem stekel po mojih zamislih, kako bomo zapolnili nov hotel … Slednje nam je uspelo celo za vse leto in nasploh bomo imeli fantastične rezultate. Ocenjujem, da je zdaj pravi čas za odhod,« pove Hribar in poudarja, da je bilo opravljanje obeh funkcij res naporno. Pri tem ne pozabi pohvaliti dobrega dela občinske uprave.

Jeseni znova v županski boj

JGZ Brdo je Hribar najprej pol leta vodil kot vršilec dolžnosti, od lanskega 9. aprila pa je mu je začel teči redni mandat. Imenovan je bil za mandatno dobo štirih let, torej bi na tem mestu lahko ostal še tri leta.

Hribar, ki se je ob nastopu v.d. direktorja JGZ Brdo odpovedal poklicnemu županovanju, pove, da bo tako ostalo do konca županskega mandata. »Ostajam nepoklicni župan in ne želim obremenjevati občinskega proračuna. Ob novih lokalnih volitvah jeseni, ko bom znova kandidiral za župana občine Šmarješke Toplice, pa bom o tem še razmislil,« doda.

