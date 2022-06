Zakaj požarni alarm? Kje vodo prekuhavajo in kje ne bo elektrike

7.6.2022 | 07:00

Sinoči ob 23.15 se je na Kvedrovi cesti v Sevnici v poslovnem objektu sprožil avtomatski požarni alarm. Gasilci PGD Sevnica so ob prisotnosti policije in varnostnika pregledali prostore objekta s termovizijsko kamero in prezračili prostore.

Vodo prekuhajte

Komunala Trebnje obvešča vse porabnike pitne vode iz zasebnih vodovodnih sistemov Brezje – Ornuška vas, Češnjice pri Trebelnem in Velika Strmica v občini Mokronog-Trebelno, da je zaradi včerajšnjih obilnih padavin potrebno vodo pred uporabo v prehrambene namene prekuhavati.

Enako obvestilo velja za porabnike pitne vode iz zasebnega vodovodnega sistema Debenec in Cirnik Ravne v občini Mirna ter iz javnega vodovodnega sistema Mokronog.

Ponekod motena dobava

Uporabnike pitne vode iz Ceste prvih borcev (od Santa Lucie do Jazz puba) v Brežicah obveščajo, da bo danes med 8.00 in 12.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

od 8.00 do 10.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Vinomer;

od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod Bušinja vas-Mali vrh.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

od 7.30 do 8.15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARE ŽAGE;

od 8.30 do 9.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE;

od 9.45 do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ, TP OBČICE 2;

od 11.30 do 12.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE;

od 12.45 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE na izvodu MALE DOLE;

od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE na izvodu CANKARJEVA;

od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČINE na izvodu PROTI PLUSKI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Vrbinska vas, nizkonapetostno omrežje – Stari grad desno smer NEK med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Orle nadomestna med 8. in 14. uro, na območju TP Orlska gora med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice Župančičeva med 8.30 in 10.30 uro, na območju TP Brezina vodovod med 12. in 14. uro in na območju TP Arnova sela, nizkonapetostno omrežje – Arnovo selo med 9. in 13. uro.

M. K.