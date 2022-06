Črna kronika vikenda: serijski goljuf iz Novega mesta; na kraju nesreče pustil registrsko tablico

7.6.2022 | 12:00

V križišču v Ločni v Novem mestu je v noči na soboto nesrečo povzročil voznik z dobrima dvema promiloma alkohola v krvi. S prizorišča je sicer takoj odpeljal, a za seboj pustil odpadlo registrsko tablico. Policisti niso imeli težkega dela ... (Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska)

Policisti so med minulim vikendom na številko policije 113 sprejeli 650 klicev, od tega je bilo 196 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ intervencij je bilo zaradi dogodkov, povezanih s kriminaliteto, prometno varnostjo ter javim redom in mirom.S PU Novo mesto sporočajo nekaj podrobnosti.

Kradli lovorikovce, kokoši, jagnjeta ...

V noči na soboto so na gradbišču ceste Straža – Prečna, v Podgori, poškodovali dva semaforja, ki sta označevala začasno spremenjen prometni režim. Zaradi ukradene elektronike in poškodb so lastniku naredili za približno 1.500 evrov škode.

Šentjernejski policisti so v soboto opravili ogled kraja tatvine lovorikovcev, velikih približno en meter. Neznani storilci so se jih zaželeli kar devetindvajset. Lastniku so skupaj z uničeno zelenico povzročili za okoli 400 evrov škode.

Črnomaljski policisti so v soboto dopoldne oškodovancem v Starem trgu ob Kolpi vrnili kovinski žar na oglje, vreden okoli sto evrov. Ponoči so jim ga ukradli, a so policisti našli žar in osumljenko, ki jo bodo kazensko ovadili.

V soboto zvečer je 13-letnik iz Dobruške vasi pred trgovino v Šentjerneju opazil rdeče kolo in se z njim odpeljal. Policisti so 13-letnika našli, kolo pa zasegli in vrnili lastnikom. O dogodku bodo seznanili državno tožilstvo. Manj sreče je imel lastnik cestnega kolesa Explorer, modro-sive barve. Parkiranega je imel pred gostinskim lokalom na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu – ko se je vrnil ponj, ga ni bilo več. Oškodovan naj bi bil za sto evrov.

V noči na petek je iz kokošnjaka v Dolenji Stari vasi izginilo petnajst kokoši. Lastnik drobnice iz Gorenje Gomile pa je v nedeljo zjutraj poklical policiste, ker je ugotovil, da so mu ponoči iz ograjenega pašnika odpeljali štiri jagnjeta, težka okoli 25 kilogramov.

V noči na nedeljo so na Čatežu pri Trebnjem vlomili v osebni avtomobil, dva pa še dodatno poškodovali, ko so poskušali vlomiti. Odnesli so okoli 500 evrov denarja, nekaj švicarskih frankov in na vodilih naredili še za okoli 500 evrov.

Za skoraj tisoč evrov škode pa so naredili lastnikoma avtodoma, ki sta bila na zabavi v okolici naselja Gomila. Storilce, ki so hoteli vlomiti skozi strešno okno, je pregnal alarm na vozilu. Kljub temu bodo lastniki imeli stroške s popravilom strešnega okna.

1.500 evrov škode pa ima lastnika vozila, ki ga je v nedeljo zvečer za kakšno uro parkiral ob Krki med Šentjakobom in Čistim bregom. Šele doma je ugotovil, da ima poškodovano streho nad prednjimi levimi vrati. Dejanje je ostalo pri poskusu.

Policisti iz Šentjerneja so v Zagradu prijeli 54-letnika, za katerim je mariborsko sodišče razpisalo tiralico zaradi prestajanja zaporne kazni (obsojen je bil zaradi poslovne goljufije). Predali so ga uslužbencem zapora.

Metliški policisti so v petek zjutraj opravili hišno preiskavo v okolici Metlike in pri 52-letniku zasegli pet škatlic z rastlinskimi delci, s sumom na prepovedano drogo marihuano. Zaseženo bodo poslali v analizo in nato ustrezno ukrepali

Skoraj ostal brez avtomobila

Črnomaljski policisti so v petek popoldne ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 21-letnik iz Novega mesta. Vozilo so iskali novomeški policisti zaradi suma goljufije. Izkazalo se je namreč, da je vozilo Golf GTI v Novo mesto pripeljal lastnik iz Štajerske, ki je oglaševal prodajo avtomobila v oglasniku. Z 21-letnikom sta v Novem mestu opravila prepis lastništva, nato pa je 21-letnik izrazil željo po testni vožnji, preden preda kupnino. Seveda ni bilo nazaj ne avtomobila ne denarja (avto naj bi bil vreden 15.500 evrov), zato je prodajalec poklical policiste na številko policije 113. Operativno komunikaciji center je obvestil policiste na širšem območju policijske uprave in dobro uro po prijavi so policisti vozilo in voznika ustavili pri Gabru ter mu odvzeli prostost, avto pa vrnili dejanskemu lastniku, ki je nato ustrezno uredil lastništvo. 21-letnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije – gre sicer za starega znanca policije, ki je bil v zadnjih letih zaradi različnih kaznivih dejanj kazensko ovaden že 63-krat ter 48-krat obravnavan zaradi različnih prekrškov iz področja prometne varnosti.

Prometna varnost

Med vikendom so policisti obravnavali triindvajset prometnih nesreč z materialno škodo, od tega je bilo osem povoženj oziroma trkov z divjadjo. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov oziroma vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so zasegli pet vozil. Obravnavali so tri prometne nesreče z lažjimi poškodbami in eno s hudimi.

V noči na soboto je v Ločni v Novem mestu prišlo do prometne nesreče z lahkimi telesnimi poškodbami. 31-letni voznik osebnega avtomobila je brez ustavljanja zapeljal v križišče in trčil v vozilo 26-letnika, ki je pravilno pripeljal v križišče Adrijaničeve in Seidlove ceste. Po trku je 31-letnik odpeljal naprej, na kraju pa pustil odbijač vozila in registrsko tablico. Policisti so povzročitelja kmalu izsledili – odrejeni alkotest je pokazal 1,04 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi nevarne vožnje ga bodo kazensko ovadili.

Med bolj nevarnimi vozniki v prometu, ki so mu policisti z zasegom preprečili nadaljnjo vožnjo in ogrožanje ostalih udeležencev v prometu, je bil 45-letni voznik, ki so ga trebanjski policisti v nedeljo popoldne ustavili na Mirni. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 1,49 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V soboto popoldne se je na cesti Križe – Novo mesto, v naselju Križe, 6-letni otrok izmuznil nadzoru staršev in nenadoma stekel na cesto, ko je mimo pravilno pripeljala voznica osebnega avtomobila in trčila vanj. Otroka so z reševalnim vozilom in poškodovano nogo odpeljali v novomeško bolnišnico. Voznica je vozila z veljavnim vozniškim dovoljenjem, prisotnosti alkohola pa niso ugotovili. Ker za prometno nesrečo ni bila odgovorna, zoper njo ne bodo ukrepali.

Kršitve javnega reda in miru - eden skakal po stanovanju, drugi le pospravljal seno

Policisti so obravnavali osem prijav kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ter sedemnajst na javnem kraju.

V Metliki bodo policisti ukrepali 45-letnika, ki je v stanovanjskem bloku z neprestanim hrupom motil sosede. V petek zvečer so morali posredovati dvakrat. S policisti se ni hotel pogovarjati, naj bi pa že od druge ure zjutraj skakal in žvižgal po stanovanju ter tako motil sosede. Na dom bo prejel odločbo o prekršku s plačilnim nalogom.

V nedeljo zvečer so policiste klicali v Sela pri Dobovi, ker so jih nekaj pred deseto uro zvečer zmotili hrup in žarometi traktorja, s katerim je 60-letnik spravljal seno. Policisti so ugotovili, da ne gre za kršitev javnega reda in miru, pojasnila, da so imeli v dnevnem času tehnične težave s traktorjem, seno pa je potrebno pospraviti pred dežjem, pa prijaviteljev niso zadovoljila. Policiste so klicali še enkrat okoli pol enajste ure zvečer - policisti so na kraju ugotovili, da so kmetje seno že pospravili in z delom zaključili.

Migranti

V petek zvečer so brežiški policisti v Rigoncah prijeli štiri državljane Afganistana.

V sobotnem jutru so krški policisti na cesti Slivje – Podbočje prijeli državljana Pakistana, še tri (dva domnevno iz Afganistana in en iz Pakistana) pa popoldne v Brodu v Podbočju. Črnomaljski policisti so dopoldne v Ziljah prijeli šest tujcev, ki naj bi prihajali iz Malija, Toge in Slonokoščene obale. Brežiški policisti so v soboto v okolici naselja Loče prijeli še štiri državljane Kube, v okolici Brezja pri Veliki dolini pa državljana Turčije. Tri državljane Turčije so prijeli še črnomaljski policisti v naselju Damelj.

V nedeljo so se z ilegalnimi migracijami ukvarjali brežiški policisti: zjutraj, nekaj pred peto so v Ločah prijeli šest državljanov Kube, dopoldne pa v Podvinju šestnajst državljanov Afganistana (od tega deset otrok). Brežiški policisti so skupaj s policisti specializirane enote za nadzor državne meje v Ločah prijeli štiri državljane Kube in enajst državljanov Burundije, v Ponikvah pa štiri državljane Bangladeša in dva iz Pakistana. Zvečer so v Ločah prijeli še pet državljanov Iraka in državljana Pakistana.

M. K.