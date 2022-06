Mladi in kmetijstvo: Zmaga odšla na Gorenjsko

7.6.2022 | 10:10

Zmagovalne ekipe Društva kranjske in tržiške podeželske mladine, DPM Mislinjske doline (drugo mesto) in DPM Velike Lašče na tretjem mestu. Več fotografij spodaj v fotogaleriji

Žužemberk - Na jubilejnem 50. državnem kvizu Mladi in kmetijstvo se je v soboto, 4. junija, v prijetnem okolju ob reki Krki pomerilo enajst ekip društev podeželske mladine, ki so zmagale na predhodnih občinskih in regijskih tekmovanjih.

Na kvizu, ki ga je organiziralo Društvo podeželske mladine (DPM) Suha krajina v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine, KGZS in KGZS - Zavodom Novo mesto, je slavila gorenjska ekipa Društva kranjske in tržiške podeželske mladine. Gorenjska trojica Jakob Rakovec, Gašper Šink in Jernej Poklukar se je med enajstimi tričlanskimi ekipami najbolj izkazala v znanju iz semenarstva, reje krškopoljskih prašičev, travnikov Nature 2000 ter organiziranosti in položaju ter ciljih mladih v Evropski uniji.

Drugo mesto je zasedla ekipa DPM Mislinjske doline, tretje pa DPM Velike Lašče, medtem ko je domača ekipa v sestavi Teja Skube, Lea Papež in Tilen Gnidovec osvojila šesto mesto. Svojo vlogo je odlično opravila tudi strokovna komisija v sestavi Jana Žiberna, Uroš Benec, Maja Cipot, Eva Kotnik in Andrej Kastelic.

Za mlade udeležence jubilejnega kviza so organizatorji poskrbeli za dodaten program z ogledom kulturno-zgodovinskih posebnosti v kraju, posebej žužemberškega gradu, in dveh živinorejskih kmetij Mihe Zupančiča v Srednjem Lipovcu in Edvarda Jeršeta v Velikem Lipovcu pri Dvoru. Med drugim je bila zelo zanimiva predstavitev Društva krškopoljskih prašičev, pripravili so animacije za najmlajše nastop Društva harmonikarjev iz Mirne Peči, mogoča je je bila tudi pokušina suhokranjskih vin Društva vinogradnikov Suha krajina, ki se je končala z večernim druženjem in nastopom ansambla Roka Kastelica. Zbrane so nagovorili in jim namenili veliko spodbudnih besed prva moža KGZS predsednik Roman Žveglič in direktor Janez Pirc, župan občine Žužemberk Jože Papež, direktor KGZS - Zavoda Novo mesto Damijan Vrtin, predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič, predsednica DPM Suha krajina Vesna Zarabec in predsednica ZSPM Anja Mager. V kulturnem programu so se predstavili žužemberški osnovnošolci, harmonikarji in pevci vinogradniškega zbora Suha krajina. Kviz sta prijetno povezovali Katarina Rojc in Eva Skube.

S. Mirtič

Galerija