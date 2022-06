Dražji vrtec in komunalna položnica; kdo so letošnji občinski nagrajenci?

7.6.2022 | 13:15

Trebnje - Ker se bliža občinski praznik, so trebanjski svetniki na zadnji seji potrdili letošnje prejemnike občinskih priznanj. Strinjali so se s predlogom komisije za podelitev priznanj, ki je predlagala, da naziv častni občan prejme Slavko Podboj, plaketo občine Šolske sestre iz Trebnjega, Marjan Jevnikar, Ciril Pevec in posthumno Marjan Zupančič, priznanje občine pa Kmetijska zadruga Trebnje - Krka, Komunala Trebnje in vrtec Mavrica Trebnje.

Od prvega junija je v Trebnjem javni vrtec dražji za pet odstotkov. Vrtec Mavrica Trebnje in Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber sta pripravila predloge novih cen programov predšolske vzgoje. Stroški dela predstavljajo približno 82 odst. cene programov, preostalo pa stroški materiala in storitev ter živil, ki pa se v zadnjem obdobju občutno dražijo. Kot je dejala Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti na občini, je bil prvotni predlog za od 10- do 14-odst. zvišanje cen programov. »Zavedamo se, da je vsako povišanje cen dodatno breme za starše. Ker se cene materialov in storitev še niso umirile, predlagamo 5-odstotno zvišanje. Konec poletja se ponovno preveri elemente cene; če se razmere na trgu materiala ne bodo stabilizirale in se bo izkazalo, da cene programov ne pokrivajo stroškov, bo verjetno sledila vnovična podražitev vrtca,« je dejala Žužkova.

Po novem bo dražja tudi komunalna položnica. Za gospodinjstva, ki v povprečju porabijo 10 kubičnih metrov vode, so priključena na kanalizacijo in imajo 80-litrski zabojnik za odpadke, se bo cena povečala za nekaj več kot evro. Direktor trebanjske Komunale Franci Starbek je dejal, da na to vplivajo predvsem podražitve energentov na svetovnem trgu. Svetnika Vinka Ribiča (SD) je zanimalo, kakšen bo dvig cen v naslednjem letu. Starbek je dejal, da še ne ve natančno. Ob tem je poudaril, da ima Komunala Trebnje za letos še sklenjeno pogodbo, po kateri za elektriko plačujejo 60 evrov za megavatno uro. Na trgu pa se cene gibljejo od 200 do 300 evrov za megavatno uro. Če se razmere ne bodo umirile do konca leta, bi znala biti komunalna položnica naslednje leto še dražja. Blaž Ovnik (SLS) je ob tem pripomnil, da bi bilo dobro razmišljati o samoooskrbi z elektriko. Starbek je dejal, da na tem projektu že delajo.

