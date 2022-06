FOTO: Iz policijskega avta v jarku poškodovana policistka in policist

Policisti so v minulih 24. urah obravnavali deset prometnih nesreč z materialno škodo, od tega štiri zaradi trka z divjadjo.

Zasegli skuter ...

V Semiču so črnomaljski policisti 62-letnemu vozniku skuterja tega zasegli, ker zanj ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

... in avto

Policisti v Krškem so včeraj popoldne zasegli osebni avtomobil 19-letniku, ker ga je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Poškodovana policist in policistka

Na Puščavi pri Mokronogu so prometni policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta se poškodovala policist in policistka. Po prvih ugotovitvah ogleda je 62-letni voznik osebnega avtomobila nekaj pred trinajsto uro prečkal regionalno cesto iz enega parkirišča na drug parkirni prostor na drugi strani ceste. Pri tem je spregledal modro belo policijsko vozilo, ki je pripeljalo iz smeri Trebnjega proti Mokronogu, in vanj trčil. Policijsko vozilo je odbilo v jarek pod cesto, kjer je obstalo na strehi. Policistko in policista so z lažjimi poškodbami odpeljali v novomeško bolnišnico. 62-letni voznik ni bil poškodovan. Prisotnosti alkohola niso ugotovili. Povzročitelju so napisali plačilni nalog.

Trčil v kolesarko

V Gorenjem Maharovcu je 50-letni voznik osebnega vozila trčil v 59-letno kolesarko, ki je po trku preventivno iskala zdravniško pomoč. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo, kot kaže, pa je kolesarka vozila po pločniku in prehodu za pešce, ko jo je zbil voznik osebnega avtomobila. Pri nobenem od njiju niso ugotovili prisotnosti alkohola.

Poškodovanega kolesarja so obravnavali tudi sevniški policisti – popoldne je 60-letni Sevničan sam poiskal zdravniško pomoč, ko je med vožnjo, domnevno zaradi neprilagojene hitrosti, padel in se lažje poškodoval. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Vlomi in tatvine

Med vikendom so vlomili v dva gradbena zabojnika v Češči vasi. Po prvih ugotovitvah so odnesli večjo količino električnih vodnikov ter okoli 50 litrov dizelskega goriva in okoli 70 litrov bencina. Gradbeno podjetje so po prvih ocenah oškodovali za dva tisoč evrov.

Na Smuški cesti v Semiču so v zadnjih dneh vlomili v prostore garaže ob vikendu. Odnesli so starejšo motorno žago znamke Stihl, motorno škropilnico iste znamke ter bakreno ročno škropilnico. Lastnikom so povzročili za okoli 600 evrov škode.

Drzni storilci so med vikendom preplezali ograjeno zunanje skladišče kmetijske zadruge v Metliki in iz tovornega vozila ukradli večjo količino zavojev vode v plastenkah po pol litra, večjo količino piva v steklenicah, prazne steklenice piva v zabojnikih ter iz rezervoarja iztočili okoli sto litrov dizelskega goriva. Skupno materialno škodo ocenjujejo na okoli 4.000 evrov.

V noči na torek so neznanci iz parkiranega avtomobila na Obrtniški ulici v Trebnjem ukradli štiri pnevmatike na litih platiščih. Naredili so za okoli tisoč evrov škode.

Migranti

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje Generalne policijske uprave in brežiški policisti so včeraj popoldne v Slovenski vasi prijeli dva državljana Kosova, ki sta v Slovenijo vstopila mimo mejnega prehoda. Odpeljali so ju na policijsko postajo.

