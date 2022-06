Kaj storiti po toči? Naj se kmetje pozanimajo na KGZ Novo mesto in pri kmetijskih svetovalcih!

7.6.2022 | 14:30

Anita Golob iz Gorenjega Vrhpolja ne ve, kaj naj stori na svojem vrtu, kjer je pred neurjem vse tako lepo kazalo, zdaj pa je ena sama žalost.

Damijan Vrtin

Škoda na njivah in vrtovih je gromozanska.

Novo mesto - Nedavno neurje s točo je po prvih ocenah prizadelo okrog 3.500 hektarov površin v sedmih občinah s širšega območja Dolenjske in delno Posavja. Najhuje je bilo v občinah Šentjernej, Šmarješke Toplice, Mokronog – Trebelno in Šentrupert, v manjšem obsegu so prizadeti tudi v občinah Brežice in Sevnica.

Skoraj polovica od 3.500 hektarov površin je travnikov, ostalo pa so njive, vrtovi, sadovnjaki, vinogradi. Razsežnosti škode so zelo velike, saj je bil lokalni pas, ki ga je zajela ujma, širok, neurje pa bilo dokaj dolgotrajno.

Tako pravi direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Damijan Vrtin. Njihovi kmetijski svetovalci so seveda šli takoj na teren in ljudem že marsikaj svetovali, a prizadeti pridelovalci imajo kup vprašanj.

V 15 dneh izpolniti obrazec za ARSKTRP

»Težko gre svetovati tako na splošno, kaj se splača storiti, kaj je smiselno in kaj ne, ker je odvisno od primera do primera. Naj kmetje spremljajo nasvete na naši spletni strani oz. se posvetujejo z našimi delavci. Smo odzivni in dosegljivi,« pove direktor KGZ Novo mesto.

Kmetijska svetovalka Vlasta Darovic s KGZ Novo mesto opozarja, da morajo kmetije, ki so utrpele škodo zaradi neurja ali toče in bo to vplivalo na izpolnjevanje obveznosti v zvezi z zahtevki za pomoč na površino, zahtevki za živali ali ukrepi PR na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), v predpisanem roku 15 dni sporočiti višjo silo na predpisanem obrazcu.

Te in vse informacije lahko pridobijo na spletni strani ARSKTRP ali pri kmetijskih svetovalcih. K vlogi je potrebno priložiti tudi slike poškodovanih posevkov, nasadov, objektov ... ter po potrebi tudi strokovno mnenje območne kmetijske svetovalne službe.

V priponki navodila za izpolnjevanje obrazca v pdf.

Besedilo in foto: L. Markelj