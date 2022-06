FOTO: Pekel na AC, voznik iz kabine splezal sam

7.6.2022 | 18:50

Fotografije gorečega tovornjaka na AC (PGD Trebnje)

Policijske kontrole Dolenjska

Policijske kontrole Dolenjska

Dopoldne ob 9.32 se je na avtocesti med priključkoma Mirna Peč - Trebnje vzhod, občina Mirna Peč, kot smo s fotografijami že poročali, prevrnilo tovorno vozilo in zagorelo v predelu kabine. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Trebnje, Ponikve in Mirna Peč so zavarovali kraj nesreče, pogasili požar, pomagali pri odstranjevanju in prekladanju tovora ter pomagali avtovleki. Cesta je bila v času nesreče zaprta za ves promet.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavci DARS-a so poskrbeli za zavarovanje kraja s prometno signalizacijo in očistili posledice nesreče.

(Morebitnega) utopljenca niso našli

Zjutraj ob 5.41 so v reki Krki pod Mlinarsko potjo v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto in potapljači zaradi suma, da se je nekdo utopil, preiskali rečno strugo in brežino. Osebe niso našli.

Padla čez škarpo, s helikopterjem v UKC

Ob 13.08 je v naselju Drašiči, občina Metlika, ženska padla čez škarpe in se poškodovala. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika, ki so jo oskrbeli na kraju in jo predali ekipi HNMP s helikopterjem SV, ki so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Trk pri HE Blanca

Ob 11.49 sta na cestnem odseku Impoljca-Brestanica pri HE Blanca, občina Sevnica, trčili osebni vozili. Poškodovana je ena oseba. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter nudili pomoč avtovleki in policiji pri usmerjanju prometa. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Gorela suha trava



Ob 16.41 je v Bizeljski vasi, občina Brežice, gorela suha trava. Gasilci PGD Bizeljsko in Orešje so požar na površini okoli 20 arov pogasili.

M. K.