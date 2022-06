Peter Černe z dušo in srcem reševalec na terenu. Zlati znak je šel v prave roke

8.6.2022 | 08:10

Peter Černe je vesel visokega priznanja, a pove, da mu to brez odličnih sodelavcev ne bi uspelo.

Novo mesto - »Peter, zdaj si dobesedno zlat. Človek in pol. Vzor in navdih. Hvala, da smo lahko tvoji sodelavci, znanci, prijatelji,« so ob nedavni podelitvi zlatega znaka Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Petru Černetu, mag. zdravstvene nege in pomočniku direktorice Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto za zdravstveno nego, med drugim javno povedali njegovi sodelavci. Njegovo sliko s čestitko je lahko na ekranu v avli doma lep čas videl prav vsak obiskovalec.

Sodelavci so očitno ponosni nanj in če kdo, oni vedo, da je takšno najvišje priznanje zbornice prišlo v prave roke. Prejel ga je človek, ki ga odlikujejo strokovnost, delavnost, zavzetost, poštenost, srčnost, plemenitost in prijaznost.

43-letni Peter Černe iz Novega mesta je teh besed sodelavcev vesel, seveda pa tudi visokega priznanja. »Pomeni mi veliko - pohvalo za dosedanje uspešno delo, pa tudi obvezo za naprej. A tega znaka in česarkoli drugega doslej ne bi dosegel brez ekipe, ki me podpira in mi sledi. Sam ne moreš narediti ničesar,« pove sogovornik, ki je leta 2010 prejel že srebrni znak te stanovske organizacije.

Da bo delal v zdravstvu, je Peter vedel že zgodaj. Po osnovni šoli v Šmihelu se je vpisal na srednjo zdravstveno šolo. Sledil je študij fizioterapije, a že po treh mesecih je spoznal, da to ni zanj – želel je biti reševalec na terenu. Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1999 zaposlil v ZD Novo mesto, v enoti nujne medicinske pomoči (NMP), ki se je takrat začela organizacijsko in kadrovsko krepiti.

Več o njegovem delu na terenu, kaj vse je doživel kot reševalec prve pomoči, kako, da je pred nekaj leti postal pomočnik za zdravstveno nego direktorice novomeškega ZD asist. mag. Alenke Simonič, o preživljanju prostega časa v športu ali na motorju, pa si več preberite v zadnji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj