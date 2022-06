Slovenija z dobro delujočim sistemom ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

Predaja osnutka poročila

Ljubljana/Krško - Slovenija ima celovit in dobro delujoč sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, a še obstaja nekaj prostora za izboljšave, je po večdnevni pregledovalni misiji ugotovila skupina mednarodnih strokovnjakov pod okriljem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki jo je gostila Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO).

Mednarodna pregledovalna misija Artemis je Slovenijo izpostavila tudi kot primer dobre prakse pri zavezanosti k proaktivnemu iskanju različnih možnosti za zmanjševanje količine vseh vrst radioaktivnih odpadkov, hkrati pa so poudarili, da bo Slovenija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v naslednjih letih pred ključnimi izzivi zaradi povečanega obsega programa ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, so sporočili z ARAO.

"Slovenski sistem ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki dosledno upošteva vse korake za ustrezno in varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ustrezna pa je tudi obstoječa infrastruktura ali pa se ta kot prednostna naloga razvija," je povedal vodja misije Artemis v Sloveniji Michael Egan iz švedske Agencije za sevalno varnost.

Strokovnjaki misije po Eganovih pojasnilih ugotavljajo, da so slovenski deležniki izjemno zavezani k reševanju izzivov na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz obratovanja in razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Nek), pa tudi k načrtovanju in razvoju potrebne infrastrukture.

Skupina je v preliminarnem zaključnem poročilu sicer podala eno priporočilo glede koordinacije vseh deležnikov, časovnice gradnje in obratovanja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) ter štiri predloge glede priprave navodil za doseganje meril sprejemljivosti za odlaganje NSRAO, priprave kriterijev za izbiro koncepta odlaganja izrabljenega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov, izvajanja raziskav in načrtovanja v podporo ravnanju z radioaktivnimi odpadki ter glede upoštevanja kadrovskih potreb tako uprave za jedrsko varnost kot ARAO pri izpolnjevanju njunih obveznosti za varno ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

"Zelo veseli smo izvedbe neodvisnega pregleda Artemis z izjemnimi strokovnjaki na področju ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, od katerih smo dobili dragocene napotke, predloge in priporočila, ki nam bodo pomagali še izboljšati naše aktivnosti," je ob tem povedal Leon Kegel iz ARAO.

Mednarodna pregledovalna misija Artemis se je na povabilo vlade v Sloveniji mudila od 22. do 30. maja. Splošni cilj misij Artemis je zagotoviti neodvisni strokovni pregled in podati strokovno mnenje o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, ravnanju z radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji urana, kot tudi mnenje o sanaciji okolja in razgradnji objektov. Pregled temelji na preučevanju varnostnih standardov in tehničnih smernic, ki ga izvede neodvisna skupina mednarodnih strokovnjakov, izbrana s strani IAEA.

Skupino je sestavljalo pet strokovnjakov iz Belgije, Bolgarije, Francije, Švedske in Velike Britanije, trije predstavniki IAEA ter opazovalec iz Evropske komisije in opazovalec iz Češke. V času obiska so se sestali s predstavniki ARAO, Uprave RS za jedrsko varnost, Neka ter Sklada za financiranje razgradnje Neka in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Neka.

