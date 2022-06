Štigličevi nagradi tudi za Kuklo in Bička

8.6.2022 | 11:30

Zaradi odsotnosti treh od petih nagrajencev so nagrade prevzeli: Darko Sinko (INVENTURA), producentka Lija Pogačnik za Tijano Zinajić (PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA ŽENSKO), producentka Barbara Daljavec za Kuklo (SESTRE), Helena Koder (nagrada za življenjsko delo), montažer Andrej Nagode za Miroslava Mandića (SANREMO) in Rok Biček (KAZENSKI STREL). (Foto Peter Uhan)

Ljubljana - Društvo slovenskih režiserjev in režiserk je sinoči v Slovenski kinoteki osmič podelilo stanovske nagrade na področju filmske in televizijske režije. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo je prejela scenaristka in režiserka Helena Koder. Podelili so tudi pet enakovrednih nagrad Štigličev pogled za izjemno režijo.

Helena Koder se je kot scenaristka in režiserka podpisala pod 17 dokumentarnih filmov, v sodelovanju z drugimi režiserji pa je kot scenaristka podpisala 32 dokumentarcev. Glavni producent skoraj vseh filmov je TV Slovenija, piše v utemeljitvi. Med njenimi filmi so bili nagrajeni V areni življenja iz leta 1984 v režiji Jožeta Pogačnika, Dežela smehljaja iz leta 1985 v režiji Mitje Milavca, Magdalenice gospe Radojke Vrančič iz leta 1997 in Obrazi iz Marijanišča iz leta 2001 v lastni režiji ter film o Edvardu Kocbeku Pesnik v pogrezu zgodovine iz leta 2004 v režiji Mirana Zupaniča.

Nagrade Štigličev pogled za izjemno režijo so na sinočnji prireditvi prejeli Kukla (Katarina Rešek) za režijo kratkega filma Sestre, Rok Biček za režijo kratkega filma Kazenski strel, Miroslav Mandić za režijo celovečerca Sanremo, Tijana Zinajić za režijo celovečerca Prasica, slabšalni izraz za žensko in Darko Sinko za režijo celovečerca Inventura, so sporočili iz društva.

Letošnjo komisijo za podelitev nagrad so sestavljali Urška Kos (predsednica) ter Bojan Labović in Miha Hočevar.

Nagrade so avtorsko delo akademskega kiparja in režiserja Mihe Knifica.

Društvo slovenskih režiserjev in režiserk Štigličeve nagrade podeljuje od leta 2015. Lani jo je za življenjsko delo prejel Mako Sajko, pred njim pa Ema Kugler, Zdravko Barišić, Karpo Godina, Filip Robar Dorin, Rajko Ranfl in kot prvi Jože Pogačnik. Društvo slovenskih režiserjev Štigličeve nagrade podeljuje v sodelovanju s Slovensko kinoteko in s finančno podporo Slovenskega filmskega centra.

STA; M. K.