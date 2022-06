Občina Brežice po prometu v turizmu sedma slovenska občina

8.6.2022 | 10:00

Na včerajšnji novinarski konferenci (vse fotografije: Občina Brežice)

Brežice - V občini Brežice so lani zabeležili nekaj manj kot 530.000 prenočitev, kar jo po analizi turističnega prometa uvršča na sedmo mesto lestvice slovenskih občin. Na Brežiškem je bil sicer turistični obisk lani še vedno za petino manjši kot rekordnega leta 2019, po padcu obiska zaradi pandemije covida-19 pa se ta popravlja.

Beležijo namreč dobro popandemično okrevanje, saj so na Brežiškem lani zabeležili skoraj 126.000 prenočitev več kot predlani, ko so jih imeli nekaj več kot 400.000, je vršilka dolžnosti direktorice brežiškega občinskega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Katja Čanžar sporočila po včerajšnji novinarski konferenci.

Po njenih podatkih je povprečni turistični obisk na Brežiškem lani trajal 3,4 dneva, kar je 12 odstotkov nad državnim povprečjem. S turističnim taksami pa je brežiška občina lani zaslužila nekaj več kot 660.000 evrov, ki jih bo namensko porabila.

Sicer pa je epidemija več kot obrnila razmerje med domačimi in tujimi gosti. Pred njo je bilo tujih gostov tri petine, lani pa je ta delež padel na 23 odstotkov. Med tujci je bilo največ Nizozemcev, Hrvatov in Poljakov.

Na novinarski konferenci na temo predstavitve dosežkov in izzivov s področja upravljanja zelenega turističnega območja so poudarili tudi vse večjo usmerjenost v trajnostni in butični turizem.

Na Brežiškem kot turističnem območju sicer posebej izstopa tesno sodelovanje javnega Zavoda za podjetništvo, mladino in turizem Brežice s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, ki ponuja strokovno znanje in pristop pri pripravi ključnih razvojnih in trajnostnih dokumentov, kot so strategija razvoja turizma, strategija merjenja in nižanja ogljičnega odtisa, krizni načrt za turizem, analiza vpliva podnebnih sprememb, izvedba anket med ključnimi deležniki z upoštevanjem velikosti in strukture vzorca in podobno, je dodala Čanžarjeva.

Kot je ocenil brežiški župan Ivan Molan, občina Brežice ponuja podobo zelenega in trajnostno usmerjenega območja, kot taka pa je največji občinski kapital. Župan je opozoril, da je pomembno tudi izobraževanje in ozaveščanje občanov, s tem pa ustvarjanje pogojev za gibanje in rekreacijo. V občini tudi gradijo nove kolesarske steze in sprehajalne poti, je še dodal.

STA; M. K.