Sodna izvedenka: Knafelj umrl nasilne smrti, pravočasna pomoč bi ga lahko rešila

8.6.2022 | 12:00

Obtoženi 23-letni Marko Belcl (Foto: arhiv: Svet24)

Obtoženi 24-letni Marjan Brajdič alias Maksi

Ljubljana - Med glavno obravnavo sojenja Marjanu Brajdiču, Mihaelu Grmu, Marjanu Grmu in Marku Belclu, ki jim očitajo umor 77-letnega Slavka Knaflja, je včeraj pričala izvedenka sodne medicine Marjeta Kladnik Jene. Ugotovila je, da je Knafelj umrl nasilne smrti, pravočasna medicinska pomoč pa bi po njeni oceni lahko preprečila smrt žrtve.

Slavko Knafelj je umrl po tistem, ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je tudi živel, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a Knaflja niso mogli rešiti.

Sodna izvedenka je pri obdukciji ugotovila, da je žrtev utrpela dva močnejša udarca v glavo, od katerih je bil eden "močnejši" in je bil za žrtev usoden. Smrt je nastopila zaradi poškodb glave in možganov, žrtev je utrpela tudi nekaj poškodb v predelu prsnega koša, je naštevala. Na vprašanje obrambe, ali lahko oceni, kdaj so nastale poškodbe, je odgovorila, da prav točnega časa nastanka poškodb ne bo mogoče ugotoviti, ni pa izključila, da bi lahko nastale tudi deset ur pred smrtjo. Morda bi to lahko ocenil nevrolog, je menila. Obrambo je zanimalo tudi, ali drži njena ugotovitev, da bi pravočasna medicinska pomoč lahko preprečila smrt, čemur je izvedenka pritrdila.

Sodišče je ugodilo predlogu obrambe, da se za eno od prihodnjih obravnav angažira izvedenca nevrološke stroke, ki mu bo sodišče naložilo tudi, da pridobi zdravstveno dokumentacijo pokojnega Slavka Knaflja. Izvedenka je namreč pri obdukciji žrtve na njegovi lobanji našla sled operativnega posega, zato je obrambo danes zanimalo, ali bi lahko preteklo bolezensko stanje pospešilo smrt žrtve.

O domnnevnem policijskem nasilju

V ospredju včerajšnje obravnave je bilo tudi vprašanje, ali so bili policisti med lanskim zaslišanjem psihično in fizično nasilni do nekaterih obtoženih. To sta namreč na eni od aprilskih obravnav izpovedala obtožena Marjan Grm in Marko Belcl, Grm pa je to podkrepil tudi z izjavo, da je bil od policistov deležen več udarcev z glavo ob steno.

Na omenjeno vprašanje je moral včeraj na klopi za priče med drugim odgovarjati eden od kriminalistov, ki je sodeloval pri lanskih zaslišanjih obtoženih. Zanikal je, da bi bil on ali kdorkoli od kriminalistov takrat nasilen do obtoženih, s čimer pa se ni strinjal obtoženi Belcl, ki ga je obtožil fizičnega nasilja.

Obtožnica četverico bremeni umora iz koristoljubja, storjenega v sostorilstvu, za kar jim grozi do 30 let zaporne kazni. Bremeni jih, da so 18. marca lani v popoldanskih urah prišli do Knaflja, ki je živel v gozdu pri Zgornjih Duplicah v okolici Grosupljega, da bi mu vzeli stvari in si jih razdelili, a jih je ta pri dejanju zalotil, nakar so ga hudo fizično poškodovali. Kasneje je moški zaradi posledic tudi umrl.

Naslednja glavna obravnava bo 12. julija.

ST; M. K.