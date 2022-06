FOTO: Začasno rešili prostorsko stisko OŠ dr. Mihajla Rostoharja

8.6.2022 | 13:30

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): MO Krško

Krško - V Krškem so včeraj odprli nove prostore, s katerimi so našli začasno rešitev za prostorsko stisko krške Osnove šole dr. Mihajla Rostoharja, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Občina in šola sta sicer na krškem Vidmu za pet let oz. do izgradnje nove stavbe v krškem jedru najeli enostanovanjsko hišo in jo preuredili.

Mestna občina Krško je po besedah župana Mirana Stanka za naložbo namenila nekaj več kot 270.000 evrov lastnega proračunskega denarja, glede najemnine, ki mesečno nanese nekaj manj kot 300 evrov, pa sta se občina in najemodajalka dogovorili o pobotu z vlaganji v stavbo.

V omenjeni prenovljeni stavbi na Cesti 4. julija je sicer dovolj prostora za šest oddelkov posebnega programa oz. za približno 35 učencev z učitelji in varuhi.

V teh sta občina in šola v zadnjih treh letih v treh etažah uredili učilnice in učno stanovanje s kuhinjo, dnevno sobo ter kopalnico. Naložba je obsegala še nakup opreme, prenovo električnih in strojnih napeljav, stavbnega pohištva in talnih oblog ter zunanjo ureditev z ureditvijo dostopne poti in parkirišča.

Sicer pa krška občina nadaljuje prostorsko umeščanje nove stavbe za Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja, ki jo zadnje šolsko leto obiskuje skoraj 110 učencev.

Tam bo dovolj prostora za vse. Po postopku umeščanja nove zgradbe bo še letos sledil arhitekturni natečaj, skladno z idejno zasnovo pa nameravajo zgraditi energetsko varčno stavbo in športno dvorano. Vsi prostori bodo prilagojeni gibalno oviranim učencem in učencem z drugimi razvojnimi posebnostmi. Na primer slepim in slabovidnim ter učencem z avtizmom, je še napovedal Stanko.

Kot je ob včerajšnjem odprtju dejala ravnateljica Barbara Smolej Fritz, so z novimi prostori pridobili širino, predvsem pa možnost za opolnomočenje starejših učencev, ki se poleg drugega soočajo z znižanimi prilagoditvenimi spretnostmi.

Z novimi prostori pa lahko pedagogi, "poleg ohranjanja in poglabljanja že pridobljenega znanja, pomembno vplivamo in razvijamo znanja, spretnosti in veščine, ki našim učencem tlakujejo pot v lažje in spretnejše vključevanje v vsakodnevno življenje. S tem povečujemo na eni strani sprejetost oseb s posebnimi potrebami ter na drugi samostojnejše, kakovostnejše in bogatejše življenje naših učencev," je še poudarila ravnateljica.

M. K.

Galerija