Uroš Udovič še vsaj dve sezoni v trebanjskem dresu

8.6.2022 | 11:00

Foto: RK Trimo Trebnje

Na predzadnji domači tekmi letošnje sezone proti Jeruzalemu iz Ormoža je Udovič staknil hudo poškodbo tetive, zaradi česar ga čaka večmesečno okrevanje.

Trebnje - Kapetan trebanjskih rokometašev Uroš Udovič bo v prihodnje še naprej nosil trebanjski dres in za RK Trimo Trebnje branil še vsaj do konca sezone 2023/24, so danes potrdili v klubu. Udovič sicer trenutno okreva po poškodbi.

"Vesel in ponosen sem, da smo se z vodstvom kluba dogovorili za novo dvoletno sodelovanje. V zadnjih letih je RK Trimo Trebnje postal najbolj urejen klub v državi in upam, da se bodo uspehi samo še nadgrajevali. V čast mi je biti kapetan te ekipe in obljubljam, da bom tako na igrišču, kot izven njega, dajal vse od sebe," je za klubsko spletno stran dejal Udovič.

Poleg njega so dvoletno zvestobo klubu obljubili tudi vratar Aljoša Čudič, organizator igre Lovro Višček, desni zunanji Mihajlo Radojković ter krožni napadalec Lan Grbić.

M. K.