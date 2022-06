Do smrti zbil 62-letno peško; ob nesreči na AC policisti posredovali tudi zaradi 'gledalcev'

8.6.2022 | 12:20

Med gašenjem in odstranjevanjem posledic včerajšnje nesreče na AC so imeli kar nekaj težav z vozniki, ki niso upoštevali postavljene prometne signalizacije, in mimo vozili počasi, da so opazovali dogajanje ... (obe fotografiji: promet.si)

V Arnovem selu (območje policijske postaje Brežice) se je včeraj okoli desete ure zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri je, kot smo že poročali, umrla peška. Po prvih ugotovitvah ogleda kraja, ki so ga opravljali policisti postaje prometne policije, vodila pa dežurna preiskovalna sodnica ob prisotnosti okrožnega državnega tožilca, je 62-letna peška prečkala lokalno cesto. Ko je prispela na drugo stran ceste, jo je s prvim prednjim desnim delom osebnega avtomobila zbil 52-letni voznik, ki je takrat peljal skozi naselje. Kljub nudenju prve pomoči na kraju je peška umrla. Prisotnosti alkohola policisti sicer niso ugotovili, so pa zasegli osebni avtomobil in mobilni telefon voznika zaradi nadaljnjih preiskav in ugotavljanja vseh okoliščin prometne nesreče.

To je sicer četrta smrtna žrtev prometnih nesreč v letošnjem letu na območju Policijske uprave Novo mesto, sporočajo iz slednje. Lani sta v tem času v prometnih nesrečah umrli dve osebi.

Na Seidlovi lažje poškodovana kolesarka

Novomeški reševalci so ob pol petih popoldne na Seidlovi cesti naleteli na prometno nesrečo in poškodovano osebo odpeljali v bolnišnico ter o tem obvestili policiste. Prometni policisti so ugotovili, da naj bi 64-letna voznica osebnega avtomobila med vožnjo izsilila prednost 47-letni kolesarski, ki je prečkala cesto na označenem prehodu. Slednja je padla in se lažje poškodovala. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Prevrnjeno tovorno vozilo zagorelo; promet še vedno oviran

S fotografijami smo poročali tudi že o včerajšnjem prevrnjenem gorečem tovornem vozilu na AC pri Mirni Peči - kabina je zgorela v celoti, voznik tovornjaka hrvaških registrskih tablic pa se je uspel pred tem sam rešiti iz kabine. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan. Zaradi gašenja požara so zaradi varnosti avtocesto v smeri Ljubljane zaprli, DARS je uredil obvoz, promet pa so urejali policisti. Ob pol treh so delno sprostili promet po prehitevalnem pasu, avtocesto pa so ponovno za krajši čas zaprli ob petih popoldne zaradi dvigovanja prevrnjenega tovornega vozila. Zaradi odstranjevanja posledic in sanacije vozišča je promet na tem delu ceste še vedno oviran, promet proti Ljubljani pa poteka po dveh voznih pasovih. Pri vožnji mimo je potrebna previdnost.

Med gašenjem in odstranjevanjem posledic prometne nesreče so imeli gasilci in DARS kar nekaj težav z vozniki, ki niso upoštevali jasno postavljene prometne signalizacije, se niso strpno vključevali v promet iz dveh pasov v enega (sistem zadrge) ter dodatno upočasnjevali vožnjo, da bi opazovali dogajanje. Posredovati so morali prometni policisti.

Psi naj bodo na povodcu

Policisti so zvečer v Straži pri Raki obravnavali ugriz psa. Kot so ugotovili, je 62-letnica na povodcu sprehajala svojega psa in srečala 79-letnico, ki se je sprehajala z dvema psoma, ki pa nista bila na povodcu. Ob srečanju sta spuščena psa napadla psa na povodcu. Lastnica ga je hotela zaščiti, pri čemer so jo pogrizli po roki. Lažje poškodbe so ji oskrbeli v brežiški bolnišnici. Policisti še preverjajo vse okoliščine zaradi suma kršitve zakona o varstvu živali, o dogodku pa bodo obvestili Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

M. K.