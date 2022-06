V Krškem odprli prenovljeni prvi odsek Ceste krških žrtev

8.6.2022

Krško - Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Krško sta uporabi danes uradno predali prenovljeni prvi cestni odsek Ceste krških žrtev oz. nekdanje glavne mestne vpadnice. Gre za odsek od starega savskega mosta do križišča pri pokopališču. Naložba je stala 1,9 milijona evrov.

Direkcija za infrastrukturo bo za investicijo prispevala 1,1 milijona evrov, razliko bo pokrila Mestna občina Krško. Prenovo omenjene ceste Drnovo-Krško nameravajo še letos nadaljevati, in sicer na odseku do trgovskega središča v Leskovcu, je povedal krški Župan Miran Stanko.

Prenovo Ceste krških žrtev so sicer zastavili stopenjsko, po končanju prenove drugega cestnega odseka do leskovškega trgovskega središča pa se bodo lotili še prenove zadnjega cestnega odseka od krške hidroelektrarne do starega savskega mosta oz. Zatona. Po končanju celovite prenove naj bi direkcija cesto predala občinskemu upravljanju, je še dodal župan.

Krška občina je sicer za drugi prenovitveni korak že razpisala javni izvajalski razpis, pri katerem pa je, kot je razvidno iz v ponedeljek objavljene odločbe, vse ponudbe morala zavrniti. Naročnik bo izvedel nov postopek javnega naročanja, še navaja odločba.

Po podatkih krške občine so sicer na danes predanem odseku Ceste krških žrtev prenovili vozišče od starega savskega mosta do mestnega pokopališča. Hkrati so uredili krožišči pri stadionu in pokopališču ter vso potrebno infrastrukturo.

