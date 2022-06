Ob prazniku pomislili tudi na poplave

8.6.2022 | 17:40

V znamenje spomina na izgnanstvo so prižgali svečo ob spomeniku izgnancem. (Vse foto: M. L.)

Predsednica sveta krajevne skupnosti Dobova je govorila o krajevnem delu v zadnjem obdobju in načrtih.

Z leve: Branko Barišič Jaman, Jože Ogorelc (predstavnik vaške skupnosti Veliki Obrež), Ivana Baškovič, Miro Kovačič in Marjan Polovič (predstavnik vaške skupnosti Rigonce in krajevni svetnik v svetu KS Dobova)

Dobova - Ob prazniku krajevne skupnosti Dobova so na včerajšnji svečani seji sveta v Kulturnem domu Dobova podelili priznanja krajevne skupnosti Dobova za leto 2022 in priznanji krajem v okviru ocenjevanja urejenosti Moja dežela – lepa in gostoljubna. Tako je Branko Barišič Jaman prejel priznanje krajevne skupnosti za dolgoletno in predano delo v športu in v športnih društvih na področju nogometa in rokometa. Ivani Baškovič so priznanje podelili za za dolgoletno in predano delo na področju vzgoje in izobraževanja v Dobovi. Miro Kovačič je prejel priznanje za predano delo v Turističnem društvu dobova in promocijo karnevalskih dejavnosti sekcije Fašjenk.

Za urejenost je med večjimi vasmi priznanje za urejenost prejel Veliki Obrež, med manjšimi vasmi so ga osvojile Rigonce.

Predsednica sveta krajevne skupnosti Dobova Branka Stergar je prestavila delo skupnosti v zadnjem obdobju in nekatere načrte. Pri tem je povedala med drugim, da so v Dobovi pridobili nov vrtec, ki je pod svojo streho sprejel najmlajše v marcu. Občina je zgradila tudi parkirišče, ki ga bodo uradno odprli 18. junija.

Prav zdaj še gradijo, kot je povedala predsednica Stergarjeva, kolesarsko stezo med Brežicami in Dobovo, ki je tudi velika občinska naložba.

Na svečani seji, ki so se je udeležili med drugimi tudi poslanka Nataša Avšič Bogovič ter krajevna predstavnika Ključa iz sosednje Hrvaške Božidar Novak in Josip Gerjevič, je zbrane nagovoril tudi brežiški župan Ivan Molan. Med vlaganji občine v Dobovi je izpostavil že omenjena vrtec in kolesarsko stezo. Želi čim prejšnji začetek gradnje hidroelektrarne Mokrice, s katero bi območje ob Savi do meje s Hrvaško zaščitili pred poplavami. Izrazil je upanje, da bodo pristojni naposled uredili položaj zemljišč ob reki Gabernici. Županove besede se nanašajo na to, da so ob Gabernici pred leti zemljišča začeli meliorirati, začetega postopka ponovnega parceliranja pa niso dokončali.

Ivana Baškovič je zbrane nagovorila v imenu dobitnikov priznanj.

Med svečano sejo je delegacija prižgala sveče ob krajevnih spomenikih.

V sporedu, ki ga je povezovala Vesna Kržan, so nastopili pevski zbor Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, recitatorki iz te šole Živa Frigelj in Zala Kovačič, Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Dobova in ženska vokalna skupina Up.

Krajevna skupnost Dobova ima praznik 7. junija, in sicer v spomin na vrnitev izseljenih in izgnanih prebivalcev v 2. svetovni vojni na njihove domove.

M. L.

