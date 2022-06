Novomeški Dom starejših občanov bogatejši za rehabilitacijske prostore

8.6.2022 | 19:40

DSO Novo mesto (Foto: arhiv; DSO)

Novo mesto - V Domu starejših občanov v Novem mestu so danes uradno predali uporabi nove prostore za rehabilitacijo, ki so jih uredili na prenovljenem podstrešju. Za naložbo je dom odštel nekaj več kot 630.000 evrov. Nekaj več kot desetino omenjene naložbe so pokrili z donacijama farmacevtske družbe Krka in nekdanje stanovalke tega doma.

S Krkinim prispevkom so na prenovljenem podstrešju uredili tudi terapevtsko-sprostitveno sobo, nekdanja stanovalka Ana Recelj Gole pa je podarila denar za vgradnjo dvigala, ki omogoča dostop do novih prostorov, je povedala direktorica novomeškega doma Milena Dular.

S prenovo podstrešja so v nekaj več kot 40-letni zgradbi pridobili nekaj več kot 540 kvadratnih metrov novih prostorov za rehabilitacijo stanovalcev oz. za delovno terapijo in fizioterapijo. Za omenjeno dejavnost so imeli pred tem na voljo le približno 150 kvadratnih metrov, tovrstni prostori pa so bili razpršeni po vsej zgradbi.

Na prenovljenem podstrešju so sicer uredili tri prostore za fizioterapijo in en večji prostor za delovno terapijo. Delno so jih opremili s pripomočki in napravami, ki so jih pri terapevtskem delu že uporabljali, delno pa so kupili nove. Naložbo so pokrili z denarjem lastnega poslovnega izida zadnjih treh let, s sredstvi amortizacije in z omenjenima donacijama, je dodala direktorica.

Naložbo so začeli maja lani in jo novembra lani tudi končali, je še dejala Dularjeva.

Novomeški Dom starejših občanov sicer zmore oskrbo 350 stanovalcev. V njem bodo konec leta končali dozidavo dnevnega centra s prostori za začasno namestitev in pokritim parkiriščem. V novem dnevnem centru za starostnike bo na voljo 30 mest, za začasne namestitve pa dodatnih 20 mest.

Celotna naložba bo stala 3,6 milijona evrov, zanjo bodo dobili 1,4 milijona evropskega denarja. V domu naj bi tudi do konca oktobra prihodnje leto prenovili in dozidali zdajšnje prostore, s čimer bodo rešili prostorsko stisko in omogočili višjo oskrbno raven.

M. K.