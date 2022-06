Igorju Kastelicu iz družbe REM nagrada GZS za izjemne gospodarske dosežke

9.6.2022 | 08:20

Nagrajenci (Foto: Nebojša Tejić/STA)

Ljubljana/Trebnje - Nagrado za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ki jih podeljuje GZS, za leto 2021 je na sinočnji prireditvi v Cankarjevem domu v Ljubljani prejel tudi direktor trebanjske družbe REM Igor Kastelic, poleg njega pa še štirje - donedavni predsednik uprave skupine Kolektor Radovan Bolko, direktorica družbe Roto Slovenija Nuša Pavlinjek Slavinec, direktor družbe Atlantic Droga Kolinska Enzo Smrekar in direktor družbe Bintegra Dušan Rauter.

Igor Kastelic je od leta 2003 direktor danes 200-članskega kolektiva družbe REM iz Trebnjega, ki je specializirana za projektiranje, izdelavo in montažo zahtevnejših modularnih montažnih objektov in inženiringa. Družba 70 odstotkov prodaje ustvari v tujini, največ v Nemčiji in Avstriji, aktivni so tudi v Veliki Britaniji in Skandinaviji. Načrtujejo preusmeritev iz produktnega v storitveno usmerjen trženjski pristop, podprt z digitalizacijo vseh procesov. Njihovi proizvodi in storitve so rezultat lastnega razvoja ter tudi intenzivnega povezovanja z domačimi in tujimi partnerji in raziskovalno sfero. Čisti prihodki v zadnjih treh letih rastejo povprečno po stopnji 3,5 odstotka, ustvarjena dodana vrednost pa se je v tem času povečala za 14 odstotkov letno. Investicijo družbe v nove poslovno-proizvodne prostore je država podprla z 2,6 milijona evrov.

Vsi nagrajenci so v svojih govorih poudarili pomen sodelovanja, zaupanja in spoštovanja, predvsem znotraj lastne ekipe.

"Spoštljivost, ki je v današnjem svetu zelo primanjkuje, je temelj za gradnjo medsebojnega zaupanja ljudi. In ljudje so pot do uspeha," je dejal Kastelic.

Nagrade GZS letos so podelili 54-ič. Prejmejo jo gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke, prejemniki pa se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo. Vključno z letošnjimi nagrajenci je nagrado GZS doslej prejelo 355 gospodarstvenikov in 30 gospodarstvenic.

Pahor: Slovenija bo z znanjem in izkušnjami premagala izzive

Slovenija je za razliko od izstopanja iz zadnje finančne krize danes v boljši kondiciji, a vojna v Ukrajini že prinaša nova tveganja, je ob podelitvi nagrad Gospodarske zbornice Slovenije poudaril predsednik države Borut Pahor. Prepričan je, da bomo z znanjem in izkušnjami premagali te izzive.

"Generalna pozicija je s finančnega vidika, tako pri podjetjih kot tudi pri prebivalstvu v naši državi, vzpodbudna. Še posebej, če jo primerjamo z državami zahodne Evrope in s stanjem v času finančne krize," je ob začetku slovesnosti v Cankarjevem domu v Ljubljani dejal Pahor.

Kot je opozoril, vojna v Ukrajini prinaša pomembne posledice, kot so manjša blagovna menjava, višje cene energije, padec zaupanja in povečanje različnih tveganj, tudi prehranskega, vse to pa ima pomemben vpliv na inflacijska gibanja.

"ZDA in Evropa so se s tem soočili pred 40 leti, mi pa se bomo dobro spomnili, s kako visoko inflacijo se je naša država soočala takoj po naši osamosvojitvi. Zelo pomembno je, koliko bo v prihodnjih mesecih denarna politika Evropske centralne banke restriktivna in za koliko se bo skrčila količina denarja, ki je bila v zadnjih dveh letih plasirana z namenom, da države pomagajo gospodarstvu in ljudem pri premagovanju krize," je povedal Pahor.

Pri soočenju z izzivi bo v prihodnje po Pahorjevem prepričanju pomembno vlogo igral socialni pakt med vlado, delojemalci in delodajalci, ob čemer po oceni predsednika republike med deležniki vlada splošna volja za sodelovanje.

Izzivi, s katerimi se že soočamo oz. nas še čakajo, po Pahorjevih besedah zahtevajo temeljit premislek, kako se bomo na to odzvali na ravni podjetij, javnih financ in institucij države.

"Svet se bo moral v večji meri zgledovati po prizadevanjih pogodbenikov, ki v pogodbenem razmerju, ob soglasju proste podjetniške volje, ustvarjajo novo vrednost in medsebojno zaupanje. Zaupanje je zdaj steber vsega, brez katerega si je težko zamisliti dolgoročen uspeh za vse," je še dejal Pahor.

STA; M. K.