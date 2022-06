Na Trubarjevi domačiji z akademijo društva pisateljev obeležili dan Primoža Trubarja

9.6.2022 | 09:45

Trubarjeva domačija (STA)

Rašica - Ob dnevu Primoža Trubarja so na Trubarjevi domačiji na Rašici sinoči pripravili tradicionalno akademijo Društva slovenskih pisateljev z literarnim večerom, kjer je zbrane nagovoril predsednik društva Dušan Merc. Slednji Trubarja vidi kot velikana svoje dobe, ki je odločilno pripomogel k ohranitvi slovenskega jezika.

Po besedah Merca smo se Slovenci s Trubarjem in njegovim Katekizmom ter nato z vsemi, ki so nadaljevali tradicijo protestantske literature oz. protestantskega gibanja, uvrstili med evropske narode s svojim jezikom. "To je temelj, s katerim se lahko pohvalimo in hvalimo v neskončnost," je povedal.

Iz jezika, ki ga je zapisal Trubar, se je slovenščina po besedah Merca razvila v moderen evropski jezik, v katerem je na vseh področjih mogoče izraziti vse, kar je treba. "Naši pravniki, znanstveniki, umetniki in drugi lahko zdaj mirno govorijo, mislijo in se izražajo v slovenščini. Če Trubar ne bi naredil tega, kar je, ali pa bi bilo narejeno 200 ali 300 let pozneje, bi bili bistveno na slabšem, morda naš jezik celo ne bi obstal. Tako pa je obstal v vsej svoji lepoti in tudi težavami, ki pa jih imajo tudi drugi jeziki," je povedal Merc. Posebej lepo se mu zdi, da je komunikacija med preteklostjo in sedanjostjo slovenskega jezika še vedno mogoča.

Čeprav je Trubar pisal tekste s prevladujočo versko vsebino, je z njimi dosegel zelo širok pomen tudi na posvetnem področju. Po besedah Merca je to med drugim posledica dejstva, da verski teksti "nosijo vsebine, ki so tudi občečloveške."

Osmega junija, na dan rojstva Primoža Trubarja v občini Velike Lašče sicer praznujejo tudi občinski praznik. Velik del prireditev poteka prav na Trubarjevi domačiji, za katero si občina Velike Lašče že nekaj časa prizadeva, da bi dobila status spomenika državnega pomena. Po besedah župana Tadeja Malovrha so trenutno prizadevanja na mrtvi točki, saj se najverjetneje čaka na nov veter na ministrstvu.

Občina je sicer na Trubarjevi domačiji nedavno prenovila tamkajšnji kozolec in ga preuredila v prostore turistično - informativnega centra.

STA; M. K.

