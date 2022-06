Neurje odnašalo strehe, kdo pa bo ograje ob Kolpi?

9.6.2022 | 10:40

Mikuževim iz okolice Šentjerneja je neurje odneslo celotno streho, ki pa so jo v treh dneh že uspeli postaviti na novo. Foto: L. M.)

So ograji ob Kolpi po več kot šestih letih šteti dnevi? (Foto: M. G.)

Anita Ferlin je v MasterChefu zelo pogrešala tudi psičko Lolo. (Foto: osebni arhiv)

Škoda po nedavnem neurju je ogromna. A časa za objokovanje ni, treba je ukrepati. Prizadeti krajani so že dan po ujmi poprijeli za lopate in metle, čistili dvorišča, menjali kritino na strehah ter ukrepali na vrtovih, njivah, travnikih, v sadovnjakih in vinogradih. A potrebne bodo več kot le pridne roke. Omilitveni ukrepi na kmetijskih površinah morajo biti opravljeni preudarno in pravočasno, v novem Dolenjskem listu opozarja direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damijan Vrtin.

Odpravili smo se tudi napot ob ograji, ki že več kot šest let obdaja reko Kolpo. Po napovedih, ki jih je pred volitvami izrekel novi predsednik vlade Robert Golob, so ji šteti dnevi. Preberite, kaj o tem pravijo prebivalci ob Kolpi in za kakšne bolj koristne namene bi lahko te ograje uporabili.

Ali lahko nekateri res delajo vse, kar hočejo, se že nekaj časa sprašuje Stražanka ob pogledu na nadstrešek, ki ga je ob bloku postavil eden od sosedov. Kar v več mesecih postopkov ni opravila inšpekcija, je v nekaj minutah uspelo nedavni nevihti. A vso navlako bo treba zdaj še pospraviti.

V novem Dolenjskem listu pišemo tudi o tem, kako se na gasilsko olimpijado pripravljajo tri dolenjske in ena belokranjska ekipa, pa tudi, kaj po vrnitvi iz MasterChefa počne Novomeščanka Anita Ferlin. »Priznam, da jedi, ki sem jih pripravila v oddaji, še nisem pripravljala doma. Preprosto je v glavi toliko novih zamisli, da še niso prišle na vrsto. Me pa seveda vsi ´žicajo´, da jim moram pripraviti princeske po Karimovem receptu, paello, mangov sladoled in lazanjo,« nam je zaupala.

