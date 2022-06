Z vlakom iz Novega mesta v Ljubljano v 51 minutah

9.6.2022 | 11:50

Samo še vprašanje časa je, kdaj bo v zgodovino po parni lokomotivi na dolenjski progi odšla tudi zelena "dizelca". (Foto: I. Vidmar)

Gregor Rakar

Tudi novomeškemu predoru so šteta leta. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potovalni časi, ki jih danes potniški vlaki dosegajo na dolenjski železniški progi, so povsem primerljivi s časi, ki so jih povsem drugačni vlaki, ki so jih vlekle parne lokomotive, dosegali v času cesarja Franca Jožefa. Da bi vlak na Dolenjskem lahko kolikor toliko konkuriral avtomobilu in avtobusu, bo treba zgraditi novo železniško progo, ki jo Slovenske železnice v sodelovanju z novomeškim podjetjem za prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja Acer že načrtujejo. Načrte, ki so sestavni del pobude za pripravo Državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge na odseku Birčna vas - Ivančna Gorica, so v Novem mestu predstavili včeraj na rotovžu.

Nova oziroma nadgrajena železniška proga, ki bo v končni izvedbi dvotirna in elektrificirana, bo delno potekala po obstoječi trasi, na več odsekih, kjer ima proga zdaj bolj ostre ovinke, pa po novi trasi, s čimer bi omogočali bistveno višje potovalne hitrosti, tudi do 130 km na uro. Večje popravke trase bi tako naredili pri Stranski vasi oziroma na Ruperčvrhu, kjer bi proga dobila dva nova predora, v Potočni vasi, pri vasi Rogovila pred Mirno Pečjo, pri naselju Jelše ter še na dveh mestih med Mirno Pečjo in Trebnjim, pri Kukenberku, Šentlovrencu in med Velikim Gabrom in naseljem Cesta.

Spremembe v Novem mestu

Večje spremembe bo železniška proga doživela v samem Novem mestu, kjer dveh tirov med Bršljinom in Kandijo ni možno speljati skozi obstoječi predor in prek obstoječega železniškega mosta. Čeprav sta ta objekta spomenika kulturne dediščine, sta obsojena na rušenje. Na njunem mestu bodo morali postaviti nov tunel in nov most. Kot je na predstavitvi povedal projektant za železniško infrastrukturo Gregor Rakar, bi lahko tunel in most podrli in zgradili novega v pol leta, ta čas pa bi bila železniška proga na tem odseku zaprta, vsa ostala dela pri nadgradnji pa bi lahko opravili ob sicer motenem in občasno zaprtem prometu. Novo mesto bo dobilo tudi novo tovorno postajo, ki ne bo več v Bršljinu, zanjo pa preučujejo tri različne lokacije - ena je na Pogancih, ena pri tovarni Adria in ena pri Hudem.

Jelka Hudoklin iz podjetja Acer je povedala, da bodo poskušali čim več železniških prehodov urediti izven nivojsko, vse nivojske prehode pa zavarovati z zapornicami. Načrtovana je med drugim tudi ukinitev nekaterih železniških postaj in postajališč, med drugim bosta ukinjeni postaji Kandija in Center, obenem pa bo Novo mesto dobilo novo potniško železniško postajo pri avtobusni postaji, ki bi bila z bolnišničnim kompleksom in zdravstvenim domom povezana z nadhodom nad regionalno cesto proti Šmihelu. Novo bi bilo tudi postajališče v Regrških Košenicah, ukinjena pa postaja Hudo.

Kot rečeno, bi nadgradnja dolenjske železniške proge omogočala bistveno višje hitrosti, kar bi močno skrajšalo potovalne čase.Če na primer danes lokalni vlak za pot med Novim mestom in Ljubljano potrebuje 100 minut, bi po nadgradnji proge za isto pot novi regionalni vlak, ki ne bi ustavljal na vseh manjših postajah, potreboval le 51 minut, novi lokalni vlak, ki bi ustavljal na vseh postajah, pa 74 minut. S tem bi bilo potovanje z vlakom predvsem v času prometnih konic bistveno hitrejše in povsem konkurenčno potovanju z avtobusom ali osebnim avtomobilom.

Pobuda vsebuje podatke, potrebne za odločanje o postopku državnega prostorskega načrtovanja in izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in sprejemljivosti. Novomeški predstavitvi bodo sledile še predstavitve v Mirni Peči, Trebnjem in Ivančni Gorici.

I. Vidmar