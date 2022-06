V Velikih Laščah zjutraj pokol ovac

9.6.2022 | 12:30

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Velike Lašče - V Velikih Laščah oz. v kraju Vintarji je zjutraj prišlo do pokola drobnice, so sporočili iz Sindikata kmetov Slovenije. Po besedah domačina Milana Kaplana je trop volkov v ogradi pobil 10 ovac, med katerimi so nekatere imele mladiče in bile breje. "Napadi zveri so pri nas pogosti, a se ne ukrepa," je dejal.

Po besedah domačina so volkovi in medvedi stalno navzoči v njihovih krajih. Do večjih pokolov do zdaj še ni prišlo, prihaja pa do posameznih napadov.

O današnjem dogodku so že obvestili pristojne. Prišli so pristojni z zavoda za gozdove, vzeli sledi in napisali zapisnik, "kaj bo iz tega, pa bomo videli," je dejal Kaplan.

Tudi medvedka z mladičema

Domačini pa so včeraj v Kotu pri Veliki Slevici v občini Velike Lašče opazili tudi medvedko z dvema mladičema. Opazovali so jo skoraj pol ure nekaj deset metrov stran od hiš.

V Velikih Laščah so pred leti zaradi napadov zveri že organizirali protest, a, kot pravi domačin Kaplan, rezultatov ni. "Pristojni ne ukrepajo, čeprav je v okolici veliko volkov in medvedov," ugotavlja.

STA; M. K.