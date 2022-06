Cene komunalnih storitev ostajajo enake

9.6.2022 | 14:00

Šmarješki svetniki so na včerajšnji seji o vsem glasovali soglasno.

Darinka Redling

Marjan Hribar

Šmarješke Toplice - Svetniki so se na včerajšnji seji OS Občine Šmarješke Toplice seznanili s poslovanjem novomeške Komunale, še bolj pa jih seveda zanimalo stanje v njihovi občini.

O vsem tem jim je razlagala Darinka Redling, ki je med drugim povedala, da na poslovanje komunale nedvomno negativno vpliva povečanje cen energentov in pa manjši odjem tehnoloških vod, ki jih Komunala zagotavlja na dolenjsko gospodarstvo.

Kot je dodal župan Marjan Hribar, se gotovo pozna, da so nekatera večja podjetja postala manjši porabnik teh vod, kar je med drugim posledica tudi določenih preselitev industrije v druga okolja, itd.

V šmarješki občini so z rezultati v lanskem letu zadovoljni, saj so poslovali pozitivno, beležijo čisti dobiček v višini 888 evrov.

Pozitiven poslovni izid beležijo tako na vodooskrbi, odvajanju odpadnih voda, praznjenju greznic in odvozu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav, zbiranju in odvozu odpadkov ter drugih dejavnostih, le pri čiščenju odpadnih voda je negativen . 313.700 evrov.

205 je bilo menjav vodovodnih priključkov, 32 novih vodovodnih priključkov ter 19 novih kanalizacijskih priključkov. Vodnih izgub je bilo malo več kot v letu 2020, a naj stanje ne bi bilo zaskrbljujoče. Občina Šmarješke Toplice pa je lani imela 15 odstotkov več denarja kot predlani na razpolago za nepredvidene intervencije ter obnovo in vzdrževanje infrastrukture in sicer dobrih 227 tisoč evrov z naslova najemnine infrastrukture.

Sprejeli elaborate

Svetniki so sprejeli tudi Elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, predračusnke lastne cene in zaračunane ceste. Kot je pvoedal župan Marjan Hribar, to ne prinaša občanom nobenih sprememb, cene položnic komunale za enkrat ostajajo na istem nivoju, »je pa na OS, da to presodi.«

»Dejstvo je, da bo z gradnjo kanalizacijskega omrežja v občini več priključkov, kar bo pozitivno vplivalo na finančni rezultat komunalnega podjetja, to pa je perspektivno tudi za posameznega uporabnika, saj pomeni nižjo ceno. Vsak razvoj torej prinese še dodatne pozitivne učinke,« meni župan Hribar, ki pohvali dobro sodelovanje s Komunalo Novo mesto, »ki je zelo odzivna in s katero se redno dobivamo na sestankih.«

Besedilo in foto: L. Markelj