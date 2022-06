Akcija Deželak Junak je v osmih letih prerasla v gibanje otrok

9.6.2022 | 13:30

Deželak Junak že 9. dan poganja pedala svojega kvadrocikla na dobrodelni avanturi po Sloveniji, kjer skupaj s poslušalci in celotno Slovenijo zbira denar za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Marsikdo še nikoli ni bil na morju, ga sploh še ni videl ali stopil vanj.

In kot sta ugotovila Denis Avdić in Jana Morelj danes v pogovoru s predsednico ZPM Moste Polje, Anito Ogulin, so stiske otrok in tudi njihov staršev v osmih letih postale še težje.

»Veliko več se prikriva kot prej. Mi smo v fazi, ko zaposleni iščejo pomoč, podporo za svoje otroke, ampak na skrivaj. Najprej pokličejo in vprašajo, če je kakšno prosto mesto in rečejo, da bi plačali na 5,6,7 obrokov. Ne zmorejo drugače, ampak otroku bi radi omogočili počitnice, saj sami ne morejo iti. To je za nas alarm, ta trenutek imamo v Sloveniji revne zaposlene, ne samo revne nezaposlene,« je povedala Anita in dejala, da imajo vsak dan več klicov na pomoč. Starši marsikaj sebi odrekajo, saj se vse draži.

»Vesela sem, da poudarjate tudi zgodbe otrok, kaj vse otroci doživljajo, ko pridejo na letovanje. Te zgodbe ne bi smele biti preslišane. Tukaj se človek ustavi in vpraša, kakšno življenje gradimo tem otrokom, ki ne upajo sanjati o lepi prihodnosti.«

Marikateri otrok tako ne upa sanjati recimo o maturantskem plesu, ki je bil pred kratkim aktualen.

»Pogosto se zgodi, da niti ne gredo, saj se nimajo s čim pokazat, sploh nimajo te želje. Nimajo tega notranjega vzgiba bit enak drugim, ker se preprosto vdajo v usodo. Zato moramo imeti vse te akcije, ki se nadaljujejo. Predvsem pa bi morali biti vsi bolj kredibilni, vsi so naši otroci, mi smo ena družba. Ne smemo biti več plastna družba in tako razslojeni,« je poudarila Anita.

Akcija Deželak Junak je v osmih letih prerasla v gibanje otrok. Deželaka Junaka na poti pričakuje vse več otrok, sprejmejo ga cele šole, otroci zbirajo denar za otroke.

Leta 2015 so radijci zbrali 42.000 evrov in na morje peljali 150 otrok.

»Nam se je zdelo, da smo naredili nekaj fantastičnega. Lani pa smo skupaj s poslušalci zbrali 821 tisoč evrov. Malo manj kot prej v sedmih letih skupaj,« je dejal Denis.

»Ta znesek lani je mene tako presenetil, nisem mogla verjeti. To gibanje daje otrokom sporočilo, če grem jaz na morje, more biti lepo tudi mojemu sošolcu, vrstniku, znancu. Lepo je, ko družba hrepeni po enakosti. Bit enak drugim, je družbena odgovornost drug do drugega. To ni prestiž, otroku dajemo enakovredost, zdrav razvoj in na tak način želimo imeti zdravo, uspešno in spoštljivo družbo,« je še povedala Anita, Denis pa je z zaključno mislijo povzel celoten namen akcije:

»Za te otroke so najbolj poceni stvari zelo zelo drage.«

Na Radiu 1 si močno želijo, da tako samoumevna stvar kot je morje, malim sončkom nikoli ne bi bila predraga in da letos napolnejo še kakšen avtobus otrok več. S skupnimi močmi lahko vsi pripomoremo k tem, da nobenega otroka ne bi pustili na postaji.

Pomagate jim lahko tako, da pošljete sms POMAGAM1 ali POMAGAM5 na 1919. Denarna sredstva pa lahko donirate tudi preko QR kode.

Fotografije dokazujejo, v kako velikem številu Deželaka res podpirajo otroci.

Foto: Darja Štravs Tisu

