Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije v mirnopeškem muzeju

9.6.2022 | 17:00

Mirna Peč - V Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči so včeraj odprli razstavo Obrazi dediščine JV Slovenije. Razstava predstavlja delo in projekte Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Novo mesto, v letih 2012 do 2022.

Projekti so rezultat strokovnega dela in prizadevanj zaposlenih konservatorjev, restavratorjev in drugih strokovnih sodelavcev v zadnjem desetletju. Predstavljajo objekte iz vseh 18. občin na Dolenjskem in vse zvrsti dediščine, kot so arheološke tematske poti, gradovi, muzeji na prostem, tradicionalne gospodarske stavbe, sakralna kulturna dediščina, mostovi itd.. Med predstavljenimi projekti je tudi arheološko najdišče sv. Kancijana, ki so ga evidentirali leta 2016. V sklop najdišča sodijo slovansko grobišče z 10.-11. stoletja, srednjeveško in novoveško oziroma farno pokopališče ter temelji protiturškega tabora.

Na odprtju razstave je zbrane uvodoma nagovoril mirnopeški župan Andrej Kastelic, o delu Zavoda je spregovoril vodja Območne enote Novo mesto mag. Dušan Štepec, razstavo pa je podrobneje predstavila konservatorska svetovalka Judita Podgornik Zaletelj. Uradno jo je odprli mirnopeški rojak, novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje. Kulturni program je popestrila harmonika prof. Sandija Ravbarja, ki v svoji glasbeni šoli Artistik poučuje tudi mirnopeške otroke. Prireditev je povezovala Ines Rupnik.

Razstava bo v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka na ogled do 20. julija 2022.

M. K.; foto: M. L.

Galerija