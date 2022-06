Darovanje krvi je dejanje solidarnosti; Miroslav Ograjšek še zadnjič, 151-tič

10.6.2022 | 08:00

Miroslav Ograjšek je včeraj še zadnjič, 151-ič daroval kri. (Foto OZ RKS)

Sprejem pri županu: (arhiv Mestne občine Novo mesto; Peter Žunič Fabjančič) Družabno srečanje s krvodajalci je bilo 6. 6. 2022, udeležilo se ga je devet krvodajalcev, predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Mojca Šimc, dr. med. in predsednica novomeškega RK Vesna Dular.

Novo mesto - Slovenski dan krvodajalstva praznujemo vsako leto 4. junija, Svetovni dan krvodajalcev pa obeležujemo 14. junija.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v OZ RK Novo mesto, je dan krvodajalcev tudi priložnost, da državo pozovejo k ukrepanju, da zagotovi ustrezna sredstva za povečanje zbiranja krvi od prostovoljnih, neplačanih krvodajalcev, da bila kri in transfuzija dostopna vsem, ki jo potrebujejo. Pomanjkanje krvi je še posebej akutno v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. Učinkovit krvodajalski program, za katerega je značilna široka in aktivna udeležba prebivalstva, je ključnega pomena za zadovoljevanje potrebe po transfuziji krvi v mirnih časih, pa tudi v nujnih primerih ali nesrečah, ko se poveča povpraševanje po krvi, ali takrat, ko je delovanje krvne službe okrnjeno.

V letošnjem letu v okviru OZ RKS Novo mesto beležijo 1885 odvzemov krvi na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto in 195 darovanj krvi na terenskih akcijah v Šentjerneju, Škocjanu in Žužemberku. Na posebne akcije so se odzvali zaposleni na občinskih upravah vseh dolenjskih občin, Vojašnice Franca Uršiča in nekaterih podjetij ter klubov. Prvič je kri darovalo 109 krvodajalcev, predvsem dijakov, katerim so po vseh srednjih šolah predstavili krvodajalstvo s predavanjem za potencialne bodoče krvodajalce. Za spodbudo krvodajalcem vsako leto ob slovenskem dnevu krvodajalcev župan MO Novo mesto Gregor Macedoni sprejme po deset krvodajalk in deset krvodajalcev in tako je bilo tudi letos.

Posebna aktivnost v letošnji kampanji, h kateri so spodbujene države po svetu, je razširjanje zgodb ljudi, ki so jim s krvodajalstvom rešili življenje, v različnih medijih kot način motiviranja rednih krvodajalcev, da nadaljujejo z dajanjem krvi in za motivacijo zdravih ljudi, ki še nikoli niso dali krvi, da s tem pričnejo.

Včeraj je krvodajalec Miroslav Ograjšek zadnjič, 151-ič daroval kri in ob tej priložnosti so se mu zahvalili za dolgoletno redno darovanje ter čestitali za rojstni dan, ki ga praznuje danes. V krvodajalstvo je nagovoril hčerko, ki je na zadnji odvzem prišla z njim in sama darovala kri prvič, so še sporočili iz novomeškega Rdečega križa.

M. K.