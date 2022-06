Trimo Trebnje okrepil Jan Jurečič

10.6.2022 | 08:40

Jan Jurečič (Foto: RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Slovenski rokometaš Jan Jurečič je novi član Trima iz Trebnjega, je klub sporočil v izjavi za javnost. Sedemindvajsetletni rokometaš je zadnjo sezono preživel pri poljskem podprvaku Wisli Plock, s Trimom pa je sklenil dvoletno pogodbo.

"Občutki ob povratku v domovino so odlični. Vesel sem, da smo se s Trimom dogovorili za sodelovanje. Tukaj se piše lepa zgodba, klub je organiziran in ima visoke ambicije. V naslednji sezoni želimo narediti korak višje tako v domačem prvenstvu kot Evropi. Hkrati želim upravičiti zaupanje in navijačem pokazati levje srce," je ob podpisu pogodbe dejal desnokrilni rokometaš.

Kariero je 27-letnik začel pri Krki iz Novega mesta, leta 2017 pa se je preselil k Celju Pivovarni Laško. Nato se je leta 2019 prvič preizkusil na tujem, ko je dve leti igral za francoski Dunkerque, minulo sezono pa je igral na Poljskem za Wislo.

M. K.