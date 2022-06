FOTO: Trčila tovorno in kombinirano vozilo; zagorelo v hiši v Dolenjskih Toplicah

10.6.2022 | 07:00

V trku tovornega in kombiniranega vozila jo je seveda bolj skupilo slednje . (Foto: PGD Sevnica)

Sinoči ob 21.20 je v ulici Na griču v Dolenjskih Toplicah zagorelo v pritličnih prostorih stanovanjske hiše. Požar v enem od prostorov pritličja so pogasili gasilci PGD Dolenjske Toplice, Podturn, Soteska in Dobindol. Ogenj je uničil opremo prostora, nekaj računalniške opreme in zadimil pritličje. Gasilci so poleg gašenja še prezračili in s termovizijsko kamero pregledali prostore hiše.

Trk v Sevnici

Ob 7.30 sta na regionalni cesti v Sevnici trčila tovorno in kombinirano vozilo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila, nudili pomoč reševalcem in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Čistili cesto

Ob 13.30 so na Zadružni cesti v Črnomlju, gasilci PGD Črnomelj očistili približno 300 metrov blatnega cestišča.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEMIČ, izvod Prosvetna ulica;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BERČICE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VALANTIČEVA, izvod 8.GUBČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:45 do 11:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOLE, TP GOR. DOLE, TP JELENDOL;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRO POLJE;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.