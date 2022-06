Petletnik za volanom traktorja; zgoreli računalniki; osnovnošolec v Bršljinu pretepel vrstnika

10.6.2022 | 12:10

Včeraj popoldne so v sevniški zdravstveni dom pripeljali poškodovanega petletnega otroka. Lažje poškodbe so mu oskrbeli, nato pa so ga odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju. Po prvih ugotovitvah policistov je petletnik splezal v kabino traktorja v času, ko so domači (v okolici Studenca) na pripeto prikolico traktorja nalagali material. Naključno ali namerno mu je uspelo prestaviti prestavno ročico v prosti tek, zavora pa očitno ni bila uporabljena ali ne dovolj dobro. Traktor se je začel premikati po bregu navzdol, pri čemer je otrok padel iz kabine in se poškodoval. Policisti so opravili ogled kraja in o dogodku obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožnega državnega tožilca.

Zagorela hiša - uničena računalniška oprema za 30 tisočakov

Sinoči je v Dolenjskih Toplicah zagorela stanovanjska hiša. Gasilci so požar omejili in pogasili. Ogled so policisti opravili danes zjutraj, pri ogledu so pomagali forenzični strokovnjaki sektorja kriminalistične policije. Po prvih ugotovitvah je zagorelo v pritličju hiše, kjer se nahajajo poslovni prostori – servis in trgovina računalniške opreme. Precej te opreme je poškodovane oziroma je zgorela, tako da po prvih ocenah materialna škoda znaša okoli trideset tisoč evrov.

Osnovnošolec pretepel vrstnika

Novomeške policiste so včeraj nekaj pred pol tretjo uro popoldne klicali v Bršljin, kjer naj bi pretepli mladoletnika. Po prvih ugotovitvah se je 14-letnik spravil na vrstnika iz šole in ga nekajkrat udaril v glavo. Ob prihodu policistov ga na kraju ni več bilo. Policisti so ga kmalu izsledili v okolici Novega mesta ter se z njim pogovorili, prav tako s poškodovanim 14-letnikom (v prisotnosti zakonitih zastopnikov). O dogodku bodo obvestili center za socialno delo, preiskujejo pa še vse okoliščine, ki so privedle do fizičnega obračunavanja. Kot kaže, naj bi bil povod v zamerah starejšega datuma, poročajo s PU Novo mesto.

Prometne nesreče

Policisti so v minulem dnevu obravnavali devet prometnih nesreč z materialno škodo ter dve z lahkimi telesnimi poškodbami. V Sevnici se je včeraj zjutraj zgodila prometna nesreča zaradi prevelike hitrosti voznika tovornega vozila, ki je v Šmarju na nadvozu trčil v osebni avtomobil. Voznika avtomobila so z lažjimi poškodbami odpeljali z reševalnim vozilom.

Migranti

V sredo so črnomaljski policisti v bližini naselja Tribuče prijeli dva državljana Afganistana, ki sta na nedovoljen način vstopila v Slovenijo. Brežiški policisti so v sredo na železniški postaji Dobova prijeli državljana Pakistana in dva državljana Afganistana, v Prilipah devetnajst državljanov Bangladeša ter po dva iz Pakistana in Afganistana, pri pokopališču v Dobovi državljana Pakistana ter v Globočicah dva državljana Senegala.

V četrtek zjutraj so brežiški policisti v Dobenem prijeli štirinajst tujcev, ki so na nedovoljen način prišli v Slovenijo, in sicer tri iz Pakistana, štiri iz Nepala ter sedem iz Afganistana. V noči na petek pa so prometni policisti na avtocesti pri Podgračenem prijeli dva državljana Kameruna. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

