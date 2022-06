FOTO: Nova Valvasorjeva knjižnica v Krškem odprla vrata

Krško - Župan Mestne občine Krško Miran Stanko in direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović sta včeraj ob občinskem prazniku slovesno odprla prizidek Valvasorjeve knjižnice. Za gradnjo prizidka, ki se razprostira na 1600 m2 , je občina namenila 4,4 milijona evrov, od tega okoli 380.000 evrov pričakujejo iz Eko sklada, ter še nekaj manj kot milijon evrov za notranjo opremo. Naložbo bodo nadaljevali s celovito obnovo samostanskega dela knjižnice na 1140 m2 površin.

»Danes je krasen dan za Valvasorjevo knjižnico, za mestno občino Krško in za celotno slovensko knjižničarstvo,« je obiskovalce nagovorila direktorica Valvasorjeve knjižnice Krško Urška Lobnikar Paunović in dodala: »Z novim prizidkom smo rešili prostorsko stisko, združili vse oddelke pod eno streho, ohranili, povezali in nadgradili tradicijo kapucinskega samostana s sodobnostjo v novi svetli in zračni stavbi. V njej boste obiskovalci lahko brali, se družili, študirali, raziskovali, izmenjevali ideje in preživljali prosti čas. Povečali smo dostopnost knjižničnega gradiva, po katerem je sedaj iskanje lažje, širine med policami so takšne, da omogočajo dostop tudi gibalno oviranim ali mamicam z vozički, ki svoje najmlajše lahko previjejo v posebnem prostoru. /…/ Vsem želim, da bo pot v knjižnico pomenila bližnjico do reševanja izzivov vsakdanjega življenja, predvsem pa pot do branja, znanja in osebne rasti, » je še poudarila direktorica.

Kot je na slovesnem dogodku poudaril župan Miran Stanko, so z izgradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško združili preteklost in prihodnost. Kot je dodal, so si v Krškem že desetletja prizadevali in načrtovali širitev Valvasorjeve knjižnice Krško, ki v prostorih kapucinskega samostana deluje od leta 1988, prostorska stiska pa je bila z razvojem knjižničarstva vsako leto večja. »Ponosen sem, da smo v lokalni skupnosti združili moči, poenotili mnenja in se složno odločili, da mora knjižnica ostati v starem mestnem jedru, ter dali zeleno luč za širitev in gradnjo.«

Slavnostna govornica Vesna Horžen, predsednica Združenja splošnih knjižnic Slovenije, je občini in knjižnici čestitala za novo pridobitev in odlične prostorske pogoje nove knjižnice ter poudarila, da Mestna občina Krško in lokalno okolje krški knjižnici s podporo in sodelovanjem omogoča širokega duha. Med drugim to dokazuje tudi v letu 2017 pridobljeni naziv Branju prijazna občina, ki ga podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Ministrstvo za kulturo in Skupnost občin Slovenije. »Lokalna skupnost, ki ustvari kvalitetne knjižnične prostore, dokazuje svojo visoko raven prosvetljenosti. Na ta način sporoča, kako dobro se zaveda, na kaj vse vpliva splošna knjižnica: na lokalno kulturo in identiteto, na domišljijo in kreativnost, na izobrazbo, branje in pismenost, na osebni razvoj, zdravje in splošno dobro počutje posameznika, na socialno povezanost in krepitev skupnosti, na rabo prostega časa in uporabo informacij v vsakdanjem življenju ter krepi zaupanje v skupnost«, je še dodala Horženova.

Čestitkam ob novi pridobitvi sta se pridružili tudi dolgoletna direktorica krške knjižnice Ida Merhar ter Milena Bon iz Nacionalne in univerzitetne knjižnice.

Slovesnost je povezoval Nik Škrlec, kulturni program so prispevali članice in člani Pihalnega orkestra Krško z gostjo Nino Berger, ki je zapela himno knjižnice, avtorsko delo domačina Dejana Učakarja, so še sporočili iz krške občine.

