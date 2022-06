V Kočevju načrtujejo novo gospodarsko cono

11.6.2022 | 10:10

Na zadnji seji je kočevski občinski svet sprejel tudi pravilnik, s katerim bodo podjetjem, ki bodo zaradi prenove Ljubljanske ceste utrpela upad prodaje oz. škodo, slednjo povrnili. (Foto: arhiv; Občina Kočevje)

Kočevje - V Kočevju nameravajo na območju za tovarno Yaskawa urediti novo gospodarsko cono, za kar so na zadnji seji sprejeli tudi ustrezne spremembe občinskega prostorskega načrta. Po besedah župana Vladimirja Prebiliča se bo cona raztezala na 38 hektarih zemljišč, ki pa jih morajo prehodno še odkupiti.

Zemljišča so trenutno v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Pogovore o odkupu bodo po besedah župana začeli čim prej, tako da bi zemljišča pridobili do poletja prihodnjega leto in jih začeli tudi že komunalno opremljati.

Hkrati s tem bo treba izpeljati tudi t. i. izravnalne ukrepe, kar pomeni, da bodo za vsak meter kmetijske zemlje, ki postaja gradbena, zagotovili kmetijsko zemljo nekje drugje. "To smo naredili v primeru podjetja Yaskawa in bomo nadaljevali tudi v tem primeru," je dejal župan.

Na zadnji seji je kočevski občinski svet sprejel tudi pravilnik, s katerim bodo podjetjem, ki bodo zaradi prenove Ljubljanske ceste utrpela upad prodaje oz. škodo, slednjo povrnili. Po besedah Prebiliča bodo škodo povrnili na podlagi neposrednih dokazil.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Kočevski župan Vladimir Prebilič o časovnici ureditve gospodarske cone Kočevski župan Vladimir Prebilič o časovnici ureditve gospodarske cone