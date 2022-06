V Novem mestu gorela hiša; jamarji reševali psičko; ste čutili potres?

11.6.2022 | 08:30

Včerajšnje posredovanje šmihelskih gasilcev (Foto: PGD Šmihel)

Včeraj ob 15.59 je v Ulici na Hribu v Novem mestu gorela stanovanjska hiša. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so ogenj, ki je zajel kurilnico in spodnje prostore hiše, omejili ter pogasili. Opravili so izklop plinske napeljave, prostore prezračili ter jih pregledali s termo kamero. Na kraju sta bila prisotna dežurni delavec elektro službe in dežurni delavec upravljavca plinovodnega omrežja. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu.

Psička padla v jamo

Ob 17.55 je v gozdu pri naselju Tribuče, občina Črnomelj, psička padla v podzemno jamo globine okoli šest metrov. Jamarska reševalca Regijskega centra Jamarsko reševalne službe Novo mesto sta psičko z vrvno tehniko rešila iz jame in nepoškodovano predala lastniku.

Potres

Ob 18.49 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Črnomlja, 68 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Petrove vasi, Mihelje vasi, Nestoplje vasi, Črnomlja, Semiča ter okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Prometne nesreče

Ob 19.11 sta na cesti Črnomelj-Vinica v naselju Hrast pri Vinici trčili osebni vozili. Poškodovani sta bili dve osebi, ki so ju na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj in odpeljali v bolnišnico. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečencev, odklopili akumulatorja in posuli razlite motorne tekočine z absorbentom. V času nesreče je bila cesta popolnoma zaprta.

Ob 13.54 sta na avtocesti pri Zalokah, občina Krško, trčila tovorno in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj nesreče, nevtralizirali razlite motorne tekočine, nudili pomoč pri čiščenju vozišča in pri odstranitvi vozil. V nesreči so se tri osebe poškodovale, eno so reševalci NMP Krško prepeljali v SB Brežice.

Ob 17.56 sta v naselju Dvorce, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili bateriji, nevtralizirali iztekle motorne tekočine, očistili cestišče, nudili pomoč policiji in pomagali pri odstranitvi vozil. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi prepeljali v UC Brežice.

Ob 10.02 sta v naselju Žimarice, občina Sodražica, trčili osebni vozili. V nesreči sta se dve osebi poškodovali, oskrbeli so ju reševalci NMP Ribnica in ju prepeljali v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in vozili odmaknili s cestišča.

Veje grozile

Ob 9.25 so na parkirišču ob Kolodvorski ulici v Črnomlju veje poškodovanega drevesa ogrožale osebna vozila in pešce. Gasilci PGD Črnomelj so s pomočjo avto lestve in vrvne tehnike veje obžagali ter odstranili.

Gorel avto

Ob 9.07 je v naselju Bizeljsko, občina Brežice, gorelo osebno vozilo. Požar so pogasili gasilci PGD Bizeljsko.

M. K.