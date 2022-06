ARAO z novim razpisom išče direktorja

11.6.2022 | 13:00

Vodenje agencije je marca kot vršilka dolžnosti direktorice prevzela Petra Grajžl. (Foto: arhiv; R. R.)

Ljubljana/Krško - Upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) je znova objavil razpis za direktorja agencije. Rok za prijavo je 27. junij. Vodenje agencije je marca kot vršilka dolžnosti direktorice prevzela Petra Grajžl, potem ko je Sandiju Viršku potekel mandat.

Kandidat za direktorja s štiriletnim mandatom mora imeti najmanj izobrazbo VII. stopnje, najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet na vodilnih mestih in znanje angleškega jezika, prav tako ne sme biti pravnomočno obsojen. Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še program dela ARAO za mandatno obdobje 2022-2026, izhaja iz razpisa, danes objavljenega v časniku Delo.

Agencijo začasno vodi Petra Grajžl. Imenovana je bila za čas od 29. marca do imenovanja direktorja, vendar za največ eno leto. Prvi razpis za mesto direktorja agencije je bil objavljen januarja, ponovili so ga konec marca. Nanj je prispelo šest prijav.

Vlada pa je 2. junija zamenjala predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru ARAO. S položaja je razrešila Barbaro Merše in Sebastjana Rejca in vanj imenovala Nadjo Železnik in Damjana Semeta.

Agencija ima petčlanski upravni odbor, vlada vanj na predlog pristojnega ministra imenuje štiri člane. V njem so poleg omenjenih dveh še predsednik Igor Osojnik in njegova namestnica Bronislava Zlatkovič ter predstavnik zaposlenih Matej Rupret, izhaja s spletne strani agencije.

M. K.