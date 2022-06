FOTO: Ko se narodi na trgu pomešajo

11.6.2022 | 17:30

Atraktivna plesna točka mladih ukrajinskih plesalcev (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči se je z Žurom vseh kultur in otroškim Žulom vseh kultul zaključil letošnji Teden kultur v Novem mestu. Pestro multikulurno dogajanje je na Glavni trg privabilo tako pripadnike različnih narodov in narodnosti, ki živijo v Novem mestu, kot tudi številne Novomeščane, ki so si ogledali zanimive plesne točke več folklornih skupin, med drugim tudi gostujoče iz partnerskega Hercegnovega in imenitno točko mladih ukrajinskih plesalcev, glasbene nastope, ki so dosegli vrh z nastopi Borta Rosa, Štrasa iz skupine MRFY in slovensko-ukrajinske pevke Viktorije Hajduk.

Kava po bosansko

Kot je že tradicija, so narodna društva, ki delujejo v Novem mestu, na svojih stojnicah poskrbela tudi za pestro ponudbo za njihovo nacionalno kuhinjo značilne jedi in pijače, med drugim tudi pristno bosansko kavo.

Črnogorci so pokazali, da znajo zaplesati tudi po slovensko. (Foto: I. Vidmar)

Niz prireditev Teden kultur se je začel v torek s predstavo Enosmerna vozovnica avtobiografskega gledališča Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki je tudi organizator Tedna kultur. V sredo so si Novomeščani lahko ogledali koncert Boštjana Gombača in Eduarda Raona in predstavo za otroke Super, da smo različni. V četrtek je bil v Simulakru koncert Dua Aritmija in Jelene Soro in za otroke glasbeno plesna predstava Afrika je v meni, včeraj pa se je, kot rečeno, Teden kultur zaključil z Žurom vseh kultur za odrasle in Žulom vseh kultul za otroke.

I. Vidmar

Galerija