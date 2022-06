Ukleščen pod traktorjem; zbil kolesarko

11.6.2022 | 19:00

Simbolna slika (arhiv)

Danes ob 14.29 je v naselju Sela pri Šentjerneju voznik padel s traktorja in ostal ukleščen pod njim. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, s tehničnim posegom rešili moškega izpod traktorja in ga predali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto.

Trk na avtocesti

Ob 13.06 sta na avtocestnem odseku Drnovo-Čatež trčili kombinirano in osebno vozilo s pripeto počitniško prikolico, ki se je prevrnilo in ustavilo ob obcestni ogradi. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, iz kamp prikolice iznesli plinsko jeklenko, preprečili iztekanje motornih tekočin in prečrpali gorivo iz rezervoarja, z vpojnimi sredstvi posuli razlite tekočine ter postavili vozilo in prikolico na kolesa. Reševalci NMP Krško so pregledali udeležene osebe, o morebtinih poškodovanih pa ne poročajo.

Zbil kolesarko

Ob 15.25 je v Dobravi pri Kostanjevici voznik osebnega vozila zbil kolesarko. Reševalci NMP Krško so jo osebo oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Nevarno v Ragovem logu

Ob 8.05 so v Ragovem logu v Novem mestu v gozdu našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so odstranili in na kraju uničili topovsko granato kalibra 76,5 mm iz obdobja Kraljevine Jugoslavije, 18 kosov pehotnega streliva, dva vžigalnika topovske granate in en vžigalnik minometne mine, vse ostanek iz druge svetovne vojne.

Gasilci nad vrata

Ob 9.00 so v Žadovinku, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata kombiniranega vozila.

M. K.