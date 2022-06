FOTO: 20 let DPŽ Šmarjeta – ni prireditve brez njihovih dobrot

12.6.2022 | 10:30

Članice DPŽ Šmarjeta so ena velika družina - rade skupaj delajo in se družijo.

Alenka Avsec, predsednica DPŽ Šmarjeta (na levi)

Šmarjeta - Eno od aktivnejših društev v občini Šmarješke Toplice je gotovo Društvo podeželskih žensk (DPŽ) Šmarjeta. Na včerajšnji prireditvi so članice obeležile dvajset let delovanja in se spomnile pomembnih dogodkov ter poslanstva društva, ki ga zagnano uresničujejo iz leta v leto.

V dveh desetletjih so se kot predsednice zvrstile Alojzija Gorenc, Darja Jeglič in Anica Zajc, zadnja Alenka Avsec pa je prav to pomlad bila izvoljena za drugi mandat.

Župan Marjan Hribar je društvu oz. predsednici Alenki Avsec izročil zahvalo.

Ljudske pevke Šmarjetke so znova nastopile - a le za to priložnost.

Nedvomno je bilo dvajset let za društvo zelo uspešnih, kar dokazuje tudi bilten, ki ga je ob tej priložnosti pripravila njihova članica Jožica Vovk. Od začetnih 38 članic jih je danes v društvu okrog 80, samo v zadnjih štirih letih so pridobile skoraj dvajset novih. Dosti je tudi mladih in še zdaleč niso samo kmetice.

Kot je na prireditvi povedala Alenka Avsec, se v društvu trudijo z raznimi oblikami druženja in povezovanja. Organizirajo strokovna predavanja in kuharska izobraževanja, delavnice ročnih spretnosti, znane so njihove razstave pit in potic. Pripravljajo tudi razne pohode, izlete, oglede iger, strokovne ekskurzije, piknike, silvestrovanja, idr. Članice se udeležujejo tekmovanj in ocenjevanj različnih jedi ter tako svoja znanja in izkušnje delijo širše. Društvo dobro sodeluje z Občino Šmarješke Toplice, šmarješko župnijo, šolo ter vsemi ostalimi društvi, in menda ni dogodka, na katerem ne bi bile pridne gospodinje prisotne s svojo stojnico in dobrotami. Dobro je tudi sodelovanje s Krkinimi Termami. Z jedmi sodelujejo na razstavah in tekmovanjih tudi v drugih občinah.

Pohvale in zahvale so deževale

Irena Ule (na desni) je DPŽ Šmarjeta izročila priznanje Zveze kmetic Slovenije.

DPŽ Šmarjeta je zahvalo za dobro delo v občini izročil župan Marjan Hribar in poudaril pomen njihovega delovanja – izpostavil je zlasti njihovo iznajdljivost ob pogostitvi otvoritve cvičkove fontane v Šmarjeti v času covid-19.

Z obiskom in pohvalami je šmarješke gospodinje razveselila tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, ki je izpostavila pomen takega društva za podeželske ženske, ki podpirajo le ne tri vogale v hiši, ampak tudi še kje drugje, npr. v lokalnem okolju.

Za dobro sodelovanje se jim je zahvalil tudi šmarješki župnik g. Andrej Golčnik, ki je dejal, da s svojimi dobrotami ne manjkajo na nobenem pomembnem cerkvenem praznovanju in se nanje res lahko vedno zanese.

Šmarješkemu društvu so čestitale predsednice oz. predstavnice še mnogih drugih podeželskih društev iz okolice in sosednjih občin.

Pripravile razstavo

Razstava dobrot je navdušila obiskovalce.

Pevska skupina mamic Župnije Šmarjeta

MePZ PGD Zbure

Praznična prireditev, na kateri so članice DPŽ Šmarjeta poskrbela za čudovito kulinarično razstavo na odru, je minila tudi kulturno bogato. Po nekaj letih je na oder prav za to priložnost spet stopila pevska skupina Šmarjetke, ki je vrsto leto delovala v okviru DPŽ Šmarjeta, vodila pa jo je Jelka Petrovič. Nič koliko nastopov so imele pevke doma in drugod, izdale so celo zgoščenko Šmarjetke vrtimo čas nazaj. Marsikdo ne bo pozabil njihovih tradicionalnih prireditev Zahvala jeseni, ko so v goste povabile mnoge pevske prijatelje. Ob desetletnici delovanja so pevke izdale pesmarico Izbor ljudskih pesmi, ki jih pojemo Šmarjetke.

Društvo je premoglo celo dramsko skupino, ki jo je vodila Marija Pavlin – tudi ona se je z veseljem udeležila prireditve. Štiri komedije (Podgurska sapca, Pričarani ženin, Na morje in Vesele vdove) so postavili na oder in z njimi gostovali in nasmejali občinstvo še marsikje drugje. Člani dramske sekcije so s skeči popestrili še marsikatera srečanja in dogodke.

Dogodek, ki ga je prijetno povezovala Andrejka Štimpfelj, so obogatili še pevci MePZ PGD Zbure, pevska skupina mamic Župnije Šmarjeta, mladi harmonikarji in plesalci.

Ob koncu so se zbrani še radi zadržali ob dobrotah, ki so jih pripravile slavljenke, ter poklepetali.

Besedilo in foto: L. Markelj

