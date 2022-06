Ponesrečeni motorist potreboval pomoč helikopterja

12.6.2022 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 11.41 se je na cesti Kočevje–Ribnica pri vasi Mrtvice, občina Kočevje, pri padcu poškodoval motorist. Reševalci ZD Kočevje so ga oskrbeli in prepeljali v ZD Kočevje. Poletel je helikopter SV z dežurno ekipo HNMP Brnik in motorista prepeljal v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Ob 22.06 je v naselju Podgorje ob Sevnični, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo z regionalne ceste v obcestni jarek. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so na kraju ugotovili, da njihova pomoč ni potrebna. V nesreči tudi ni bilo poškodovanih.

M. K.