Novo mesto za srečne tačke 1339,7 evra

12.6.2022 | 16:30

Zadovoljne s koncertom in izkupičkom - organizatorice dobrodelnega koncerta Lina Debeljak, Vesna Plavec in Anja Pavlin. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Dobrodelni koncert novomeškega društva za zaščito živali Novo mesto za srečne tačke se je po dveh letih posta vrnil tja, kamor spada, med ljudi, med vse tiste, ki bi radi pomagali in kakšen evro podarili tistim, ki se trudijo, da bi bile srečne tudi tiste muce in kužki, ki nimajo te sreče, da bi se skotili v družinah dobrih gospodarjev.

Tokratni skupno že četrti koncert je bil namenjen predvsem mucam, saj je teh največ zavrženih. Že utečena posadka Društva za zaščito živali Novo mesto pod vodstvom glasbenice Anja Pavlin, predsednice Vesne Plavec in velike borke za zaščito živali Line Debeljak je tokratni koncert pripravil na Loki na terasi tamkajšnjega gostišča, dobrodelni glasbeniki pa so kljub številnim istočasnim prireditvam na drugih prizoriščih po mestu privabilo dovolj občinstva, da je koncert uspel in da se je v zabojčkih za dobrodelne prispevke nabralo dovolj denarja, da muce kar nekaj časa ne bodo lačne. Ko so dekleta odprla zabojčke s prostovoljnimi prispevki in preštela podarjeni denar, so navdušena naštela 1339,7 evra.

Nastopili so Anja in Jan iz Tretjega kanuja, Tina in Krt iz skupin El Kachon, Talia in Primož Hudoklin, Tina Marinšek in Daniel Vezoja, Cveto Šali in Mitja Simič, Romana in Tarek ter Petra Ambrož z Urbanom Logarjem. Vsi so se seveda odrekli honorarjem, tako kot tudi Igor Ilić in Borut Antončič, ki sta poskrbela za nastopajočim primerno ozvočenje.

I. V.

