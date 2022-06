Iz Trdinove dvorane na tekmo v Prago

12.6.2022 | 14:00

Pihalni orkester Krka (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Pihalni orkester Krka konec meseca v Pragi čaka pomembno mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov, na katerega se pod taktirko dirigenta Matevža Novaka skrbno pripravljajo že vse leto. Tekmovalno formo so preverili na sinočnjem koncertu v okviru Kozinovega abonmaja v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine, ki ga vodi prav dirigent Pihalnega orkestra Krka Matevž Novak.

Pred kar dobro napolnjenim avditorijem so v prvem delu koncerta najprej izvedli obe tekmovalni skladbi Sončni vzhod iz leta 1988 češkega skladatelja Evzena Zámecníka (Lachische Sonne) in Herin vrt (El Jardin de Hera) skladatelja Joséja Suñer Oriole, ki je orkester obiskal letos marca. V drugem delu nastopa so se podali v večini poslušalstva nekoliko bližji svet filmske glasbe.

I. V.

