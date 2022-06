Tokrat jih je imela pod komando Klara

12.6.2022 | 12:00

Big band Krško tokrat pod taktirko Klare Lavriša (Foto: I. Vidmar)

Krško - Po nizu koncertov komornih jazzovskih zasedb oziroma v jazzovski terminologiji combov je Big band Krško sinoči v svojem Studiu 44 po dolgem času nastopil v polni sestavi, za dirigentskim pultom pa je tokrat vodjo benda Aleša Sušo zamenjala mlada jazzovska skladateljica, aranžerka in saksofonistka Klara Lavriša.

Klara Lavriša sicer prihaja iz Horjula, a je s Posavjem zadnje čase precej tesno povezana. Po sedmih letih na Glasbeni šoli Vrhnika, kjer se je učila flavto in sksofon, in Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, je študirala v Groningenu na Nizozemskem, kjer je lani zaključila diplomski študij jazz saksofona na Prins Claus Conservatorium in v tem času je sodelovala z mnogimi manjšimi zasedbami in big bandi tako v Sloveniji kot na Nizozemskem. Že v času diplomskega študija je začela ustvarjati lastno glasbo in z njo redno nastopala tudi v Sloveniji. Sprva je bila to glasba za manjše jazzovske zasedbe, kasneje pa tudi za big bande. Trenutno živi v avstrijskem Gradcu, kjer opravlja magistrski študij jazz kompozicije in aranžiranja na Kunstuniversität Graz.

Njen sinočnji koncert z Big bandom Krško je bil njen debitantski, a verjetno ne zadnji. V svoj sinočnji repertoar je poleg skladb nekaterih njenih najljubših skladateljev in skladateljic, ki jih je band izvedel v njenih aranžmajih, dodala tudi več lastnih skladb, tudi starejših, kar pri njeni mladosti pomeni starih dve ali tri leta.

Kot gostje so se tokrat Big bandu Krško pridružili pevka Anja Hrastovšek, trobentača Tomaž Gajšt in Darko Sedak Benčič, bobnar Jan Krizanic-Nessmann ter hrvaški jazzovski pianist Joe Kaplowitz, ki so se jim kot solisti pridružili tudi člani banda Aleš Suša, Janez Hrastovšek in Lenart Rožman, dirigentski pult pa je za nekaj trenutkov za solo na sopran saksofonu zapustila tudi zvezda tokratnega večera Klara Lavriša.

To je bil zadnji koncert v Studiu 44 pred poletnimi počitnicami, saj prostor nima klimatske naprave, že tokrat pa je bilo kljub precej prijaznim zunanjim temperaturam glasbenikom na odru ob koncu nastopa precej vroče. Niz koncertov v Studiu 44 bo Big band Krško tako nadaljeval jeseni.

I. Vidmar

