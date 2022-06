Ivan Vintar pridelal Županovo vino 2022

12.6.2022 | 18:40

Ivan Vintar z Županovim vinom (vse fotografije: Občina Sevnica)

Sevnica - V sklopu Festivala modre frankinje je te dni potekala tudi razglasitev Županovega vina za leto 2022. Letošnje izbrano vino, cviček, je pridelal Ivan Vintar iz Društva vinogradnikov Studenec.

Županovo vino je protokolarna blagovna znamka z dolgoletno tradicijo. Letošnji strokovni izbor, 17. po vrsti, so opravili v Društvu vinogradnikov Studenec. Na ocenjevanje je prispelo 13 vzorcev cvička. Ocenila jih je strokovna komisija, sestavljena iz članov vseh vinogradniških društev sevniške občine, pod vodstvom priznanega vinarskega strokovnjaka Jureta Grubarja.

Kot so sporočili s sevniške občine, so za prejemnika naziva Županovo vino 2022 izbrali Ivana Vintarja, vinogradnika s Primoža in člana Društva vinogradnikov Studenec.

Župan Srečko Ocvirk je ob razglasitvi poudaril, da je vino tisti kmetijski pridelek, ki v sebi nosi največ sonca in energije, pokušanje vina pa je vedno priložnost za druženje in izmenjavo mnenj. Izpostavil je, da ima Županovo vino kot protokolarno vino pomembno povezovalno vlogo. Hkrati pa je tak dogodek, kot je Festival modre frankinje, prav tako odlična priložnost za povezovanje vinarjev.

Predsednik Društva vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je izrazil zadovoljstvo ob tem, da razglasitev Županovega vina poteka v okviru Festivala modre frankinje, ki se je uveljavil kot eden izmed pomembnejših vinskih festivalov v okolju. Izpostavil je, da je sevniška občina ena prvih, ki je pričela z negovanjem tradicije izbora protokolarnih vin v okviru domačih vinogradniških društev.

25. vinska kraljica Slovenije Ana Protner je v svojem nagovoru izpostavila bogato slovensko vinogradniško kulturo, ki je tesno prepletena s kulturo uživanja vina. Le-tega v Sloveniji spijemo manj, kot smo ga v preteklih letih, hkrati pa pijemo vedno bolj kakovostna vina.

Vsakoletni izbor Županovega vina je zgled dobrega sodelovanja vseh vinogradniških društev sevniške občine, je v svojem nagovoru povedal predsednik Društva vinogradnikov Studenec Branko Arih. Hkrati je poudaril, da bodo društva tradicijo izbora negovala tudi v prihodnje.

Ambasador cvička Peter Camloh je čestital prejemniku naziva in izpostavil, da je pestrost ponudbe vinskih sort pomembna, saj naslavlja raznolike okuse ljubiteljev vina. Zato je povezovanje dogodkov, kot sta Festival modre frankinje in izbor za Županovo vino, zelo pomembno.

Župan Srečko Ocvirk in vinska kraljica Ana Protner sta si po razglasitvi simbolično izmenjala svoji protokolarni vini, so še sporočili s sevniške občine.

M. K.

