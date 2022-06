V Posavju projekt krepitve podjetniških kompetenc mladih

13.6.2022 | 08:10

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Krško - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je Regionalni razvojni agenciji Posavje iz Krškega kot vodilnemu partnerju lokalne akcijske skupine te dni potrdilo projekt za krepitev podjetniških kompetenc mladih. Projekt Pojnt bo Evropski sklad za regionalni razvoj podprl s 150.000 evri.

Gre za skupaj nekaj manj kot 220.000 evrov vreden projekt, v okviru katerega bodo štirje mladinski centri iz Brežic, Krškega, Sevnice in Radeč - z ločenimi dejavnostmi pa tudi v Bistrici ob Sotli in Kostanjevici na Krki - oz. projektni partnerji vzpostavili program središč za krepitev podjetniških kompetenc med mladimi, je sporočila posavska razvojna agencija.

V Radečah se bodo lotili tudi reševanja problematike pomanjkanja infrastrukture na področju mladinske dejavnosti, saj so s predhodnim projektom Rastišče sreče uspeli zagotoviti kakovosten program, ne pa tudi zadostnih prostorskih zmogljivosti.

Preostali trije partnerji imajo sicer vso potrebno infrastrukturo, v Radečah pa bodo v ta namen prenovili staro in opuščeno t. i. Simončičevo hišo in njeno ohišnico ter tako tudi oživili njeno degradirano okolico. Celoten območni projekt bodo končali februarja prihodnje leto.

Nosilec projekta Središča za krepitev podjetniških kompetenc mladih oz. Pojnt je Občina Radeče. Projektni partnerji so Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Mladinski center Krško, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica in Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Objavljen že nov poziv

Regionalna razvojna agencija Posavje je sicer novi oz. zadnji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Posavje med letoma 2014 in 2020 oz. za zagotovitev sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja objavila v sredo.

Gre za skupaj za nekaj več kot 170.000 evrov razpisnih sredstev, javni poziv pa je odprt do 8. septembra.

STA; M. K.