Pogrešanega našli

13.6.2022 | 07:00

Še ena iskalna akcija se je srečno končala (Ilustrativna fotografija; arhiv DL)

Včeraj ob 18.02 je na območju Desinca v občini Črnomelj pod vodstvom Policije stekla iskalna akcija za pogrešano osebo. Sodelovali so vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije in Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Dolenjsko. Ob 19.15 so domači pogrešano osebo našli na domačiji.

Trk avtomobilov in padec kolesarja

Včeraj ob 8.15 sta v naselju Globoko, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih in posuli cestišče z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo prepeljali v UC Brežice.

Ob 16.57 je v naselju Velike Malence, občina Brežice, padel kolesar in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 7:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVEC na izvodu VAS LEVO;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU na izvodu VAVPČA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRUŽINSKA VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2 2003.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR, izvod suhor;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS izvod Gor. Bušinja vas-Mali vrh;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE izvod Škrilje.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 12:00 uro na območju TP Šentrupert vas, nizkonapetostno omrežje – Frelih gostilna.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.