Izobraževanje odraslih na ŠC Novo mesto - v četrtek informativni dan

13.6.2022 | 09:30

Šolski center Novo mesto

Na Šolskem centru Novo mesto imamo že dolgo izobraževanja odraslih. Začelo se je okoli leta 1968, ko je trg dela potreboval usposobljene voznike motornih vozil in kasneje voznike avtobusov. Trg dela je narekoval strokovno podkovane ljudi. Tudi danes nam tehnološki razvoj prinaša čedalje hitrejše spremembe v gospodarstvu in družbi ter spreminja naravo in organizacijo dela. Nekateri tradicionalni poklici izginjajo, nastajajo novi poklici in nova delovna mesta, ki zahtevajo nova znanja in veščine, kar od posameznika zahteva, da se celo življenje izobražuje in usposablja ter prilagaja spremenjenemu poslovnemu okolju in trgu dela. Enota za izobraževanja odraslih sledi tem trendom in je prilagodljiva glede na potrebe trga dela, saj ponujamo paleto najrazličnejših poklicev. Izobražujemo za področje strojništva, elektrike, zdravstva, farmacije, kemije, lesarstva, gradbeništva, predšolske vzgoje, logistike in računalništva.

Na Enoti za izobraževanje odraslih ponujamo kakovostno izobraževanje, ki ga podpira strokoven in izkušen kader. Razumemo pričakovanja udeležencev izobraževanja ter z ustreznim kombiniranjem e-izobraževanja in izobraževanja v šoli nudimo prilagojene načine pridobivanja znanja.

V zadnjem času uspešno sodelujemo tudi v projektih, ki jih podpirajo Evropski socialni skladi in povezujejo srednje šole iz cele Slovenije. Če omenimo samo dva, to sta Munera in Atena. Namen Munere je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. Dvigovanje kompetenc zaposlenih zaradi slednjega pomeni večje možnosti zaposljivosti ter mobilnost med področji dela, pa tudi možnost osebnega razvoja v sodobni družbi. V okviru tega projekta so izobraževalne institucije v sodelovanju s podjetji izvajale kakovostne in aktualne neformalne in formalne programe usposabljanj s poudarkom na kompetencah, ki jih trg potrebuje.

Namen projekta Atena je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi večje zaposljivosti na trgu dela, predvsem pa promovirati vseživljenjsko učenje in izobraževanje. Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven s pomočjo promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih. Pomeni priložnost tistim, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe. Gre za pot pridobivanja znanja, ki je prilagojena potrebam posameznika.

Že več kot pet desetletij smo prisotni na področju izobraževanja odraslih in si želimo, da bi tako tudi ostalo tudi v bodoče. V ta namen vse zainteresirane vabimo, da se udeležijo informativnega dne, ki bo v četrtek, 16. junija 2022, ob 17. uri v novem traktu Šolskega centra Novo mesto.

Oglasno sporočilo