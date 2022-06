Agrocenter odprt - Po nakupe v domači kraj

13.6.2022 | 12:40

Znesek bodo namenili za nakup didaktičnih igral. (Foto: M. G.)

Semič - Kmetijski trgovini so obogatili tudi z lokalnimi živilskimi izdelki – Donacija vrtcu

Kmetijska zadruga Metlika je ena največjih zadrug v Sloveniji, s svojimi programi – vino, mesnine, gastro in trgovina – je danes razširjena po celotni državi. Večino prihodka že dalj časa ustvarja z oskrbo slovenskega gostinstva, ki pa je zaradi zadnjih dveh koronskih let precej na psu. To je vodstvo zadruge spodbudilo h krepitvi navzočnosti v domačem belokranjskem okolju.

Kot je povedala direktorica KZ Metlika Tatjana Malešič, je bila zato v začetku leta soglasno podprta ideja o prevzemu dveh trgovin Agrocentra, v Semiču in na Vinici, s ponudbo blaga za kmetijstvo in gospodinjstvo. Ponudbo trgovin KZ Metlika po prevzemu širi še z lokalnimi živilskimi pridelki in izdelki.

Ob odprtju Agrocentra v Semiču so poskrbeli tudi za najmlajše. Tatjana Malešič je Vanesi Požek, vodji vrtca Sonček pri Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič, izročila donacijo v višini 500 evrov. Otroci so ob tem pripravili krajši kulturni program, v katerem je nastopila tudi pevka Tina Pezdirc iz Metlike.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

M. Glavonjić