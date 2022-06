Devetindvajset in en festival v enem večeru

13.6.2022 | 11:50

Vilko Urek skrbi za glasbeno spremljavo na festivalih.

Vilko Urek in ravnateljica Osnovne šole Bizeljsko Metka Kržan

Tokratni, 30. glasbeni festival je združil nekdanje in sedanje učence - nastopajoče.

Bližina (Vse foto: M. L.)

Čatež ob Savi - Osnovna šola Bizeljsko je organizirala 10. junija v dvorani Term Čatež 30. glasbeni festival. Glasbene festivale so doslej pripravljali v šolski na Bizeljskem. Tam je bil tudi 29., ki so ga organizirali 31. januarja 2020. Potem zaradi korone festivalov ni bilo do tokratnega, zato so bili obiskovalci, ki so v petek napolnili dvorano, in nastopajoči toliko bolj navdušeni.

»Na dosedanjih festivalih je zazvenelo čez osemsto pesmi, zapelo je čez šeststo pevcev. Danes je na tridesetem pelo petinštirideset otrok, ki so predstavili pesmi vseh festivalov, udeležilo se ga je tudi enaintrideset nekdanjih učencev, pevcev z dosedanjih festivalov, ki so sedaj že odrasli,« je povedal Vilko Urek, učitelj glasbe na Osnovni šoli Bizeljsko, glavni organizator.

Za dobro razpoloženje sta dodatno poskrbeli dve glasbeni zasedbi, in sicer šolski ansambel Fru-fru in prenovljena Šolska banda, učiteljski ansambel šole.

Kot je na prireditvi pohvalila ravnateljica Osnovne šole Bizeljsko Metka Kržan, so festivali vsa ta leta lahko živeli zaradi ugodnega ustvarjalnega ozračja v šolskem kolektivu.

Vilko Urek je v nagovoru posebej pohvalil dosedanji ravnateljici Vido Najger in Sašo Dernač ter sedanjo Metko Kržan za razumevanje in podporo festivalu.

Brežiški župan Ivan Molan je na prireditvi podelil šoli plaketo občine. Ob tem je rekel, da festivala šoli ne predpisujejo uradni šolski programi, zato si zaslužita vodstvo šole in ves kolektiv toliko večje pohvale za izvedbo. Kot je poudaril župan, je za festivale še posebej zaslužen Vilko Urek.

Festivalu je v pismu, ki so ga prebrali na prireditvi, čestitala odsotna predsednica sveta krajevne skupnosti Bizeljsko Mateja Kmetič.

M. L.

