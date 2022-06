FOTO: Državne kmečke igre - Najboljše Škocjančanke

13.6.2022 | 14:30

Poljane pri Mirni Peči - Društvo podeželskih žena Mirna Peč je včeraj v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije pripravilo državne ženske kmečke igre, na katerih so prvo mesto osvojile Čebele Društva podeželskih žena Škocjan; ekipo so sestavljale: Jožica Mehak, Tatjana Tršinar in Andreja Povše. Druge so bile Deteljice Društva podeželskih žena Moravče, tretje mesto pa Cvetlice Društva podeželskih žena in deklet Polšnik.

Igre so drugič potekale v mirnopeški občini, prvič so jih gostile že leta 2018. »Običajno je tako, da igre organizira ekipa, ki je leto prej zmagala. Me smo leta 2017 zmagale v Selih pri Bledu, dve leti zatem pa uspeh ponovile v Jurovskem Dolu. Zaradi epidemije smo naslov prvakinj držale kar dve leti, saj v tem obdobju tekmovanj ni bilo. Letos znova poteka, v našem društvu smo se v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije potrudili, da smo pripravili zanimive igre, kjer je potrebno tudi kar nekaj spretnosti. Takšne smo kmečke žene, kajti znajdemo se v vsaki situaciji,« je povedala predsednica Društva podeželskih žena Mirna Peč Jelka Krivec.

Pomerilo se je 18 ekip. Igre, ki so jih pripravile gostiteljice, so bile domiselne in tudi zahtevne ter povezane z Mirno Pečjo in njenimi značilnostmi. »V prvem delu so ekipe izdelovale maske, ugotavljale kmetijske ministre, iz papirja rezale satnice in čebele ter na koncu skupaj zlagale besedilo pesmi znane Slakove pesmi Čebelar,« je še povedala Krivčeva.

Osem najboljših se je uvrstilo v finale, tam pa so jih čakale nove zanimive preizkušnje, med drugim so ugotavljale naslove znanih slovenskih pesmi, preizkusile so v molži … »Namen teh iger je druženje, sprostitev in zabava,« je dejala predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, ki se je izkazala tudi kot humorna voditeljica tekmovanja. Uletova je bila pred leti tudi pobudnica takih druženj, ki po njenem mnenju pridnim kmečkih ženskam manjkajo. »Prve kmečke igre je bilo v Gornji Radgoni, prijavilo se je osem ekip. Tekmovanje se je prijelo in poteka še danes,« še dodaja Uletova.

Z našega konca so sodelovale tudi članice Društva podeželskih žena Ivanjščice, Društva kmečkih žena Novo mesto, Društva podeželskih žena Šmarjeta, Društva podeželskih žena in deklet Šentrupertske Šmarnice ter Društva Podeželskih žena Mirna Peč, ki so branile zmago. »Nismo pod pritiskom, da moramo ponoviti uspeh. Dale smo vse od sebe, predvsem smo vesele novih spoznanj. Imamo se fajn in smo vesele, da nam danes ni treba doma kuhati,« je z nasmeškom na obrazu povedala Danica Kramar, poleg nje so bile v domači ekipi še Antonija Ajdič in Renata Krevs.

Tudi šentrupertske šmarnice v sestavi Medeja Kurent, Špela Lampret in Slavka Krajšek, so poudarile, da je glavi namen teh iger druženje ter zabava. »Če bomo zmagale, bo pa še toliko lepše,« so še dejale. A kot že rečeno, zmaga je odšla v Škocjan, kjer bodo naslednje leto že 16. državne kmečke igre.

